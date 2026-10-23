За одну ніч став мільйонером: чоловік продав колекцію карток Pokemon за 2,14 мільйона доларів

Колекцію карток Pokemon спочатку оцінювали у 361 тисячу доларів США, але коли ютубери, колекціонери та інвестори почали торги, її продали більш ніж за п'ять разів більшу суму — за 2,14 мільйона доларів США.

Дизайнер на пенсії за одну ніч став мільйонером після того, як партія карток з аніме про покемонів, яку він зберігав на горищі, була продана на аукціоні за рекордну суму, пише The Mirror.

Чоловік, який побажав залишитися анонімним, й гадки не мав, що колекція, яка лежала вдома 15 років, була так високо оцінена. Перед тим, коли він побачив статтю про одну картку, продану за понад 8 000 доларів, вирішив оцінити свою.

Аукціоніст Ewbank's з Гілдфорда, графство Суррей, оцінював вартість карток у понад 361 тисячу доларів США. Але колекція перевищила орієнтовну ціну, бо ютубери, колекціонери та інвестори конкурували за цю колекцію.

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"Коли ми побачили, що в нього було – все в ідеальному стані — ми не могли повірити в це, а також у те, що він не мав уявлення, скільки вони коштують. Коли ми потім виявили, що в нього 42 таких набори, у нас аж щелепи впали на підлогу. Нам вдалося продати 41 з них, а одну він залишив собі один. Це, безумовно, найцінніша колекція, з якою ми мали справу досі – ми думали, що вона може сягнути 361 тисячу доларів США, але потім почали надходити попередні пропозиції, і ми зрозуміли, що маємо справу з чимось набагато більшим", — сказав керівник відділу колекційних карток у Ewbank's Джеймс Спунер.

Чоловік зберігав картки Pokémon на горищі 15 років і продав їх за $2,14 млн Фото: Скриншот

Колекція під назвою "Покемон: Десятиліття майстрів" (1999-2009 років) стала найуспішнішим продажем аукціонного дому за понад 30 років діяльності. Найкращим лотом став набір "Повний майстер-набір легендарної колекції", який містив усі 110 карток.

Колекціонер з Вокінга, графство Суррей, каже, що він купив ці карти відносно дешево в 1990-х роках – один набір, який він придбав за 415 доларів США, а сьогодні він був проданий на аукціоні за понад 100 тисяч доларів..

"Коли мій син був маленьким, наприкінці 1990-х, він почав отримувати картки та обмінюватися ними в школі. Я думав, що вони виглядають гарно, і задавався питанням, чи можуть вони бути гарною інвестицією. Мені пощастило знайти когось у Малайзії, хто продавав повні набори, і я купив кілька речей на eBay. Потім вони запитали мене, чи не хотів би я придбати повний набір карток покемонів, оскільки у них було приблизно два чи три набори для кожного випуску. Я подумав, що буде дешевше купити повний набір, ніж купувати запечатані пачки випадкових карток у надії, що коли ви їх відкриєте, то зможете зібрати повний набір. Перший набір, який я купив, коштував мені близько 415 доларів США. Це набір Sky Ridge Charizard", — розповів власник колекції.

Картки, які були ретельно вставлені в спеціальні папки з покемонами, ще запечатані та були в ідеальному стані. Вони зберігалися на горищі після того, як син власника втратив інтерес до покемонів.

"У нього були власні картки і він ніколи не торкався цих. Я знаю, що люди завжди говорять про те, що знайшли скарби на горищі, але в моєму випадку — це правда. Я гадки не мав, що в мене є, доки команда в Ewbank's не пояснила мені це", — розповів чоловік.

За словами організаторів аукціону, ажіотаж був неймовірний, бо колекціонери не могли повірити, наскільки гарною була ця колекція — обширна, недоторкана, повна та з майже всіма рідкісними екземплярами, на які тільки можна сподіватися.

Нагадаємо, що 12-річний хлопчик з Японії дуже вигідно продав у Парижі свою колекцію карток з відомого аніме про покемонів. Її вартість становила 100 000 євро.

Також школяр із США заробив майже $50 тисяч, бо знайшов у покинутому складському боксі картини відомих художників. Після цього випадку 17-річний Майкл Хаскелл створив прибутковий бізнес. Хлопець купує занедбані склади, які власники залишили без нагляду, а потім продає цінні речі, знайдені всередині.