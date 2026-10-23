Картки Pokémon принесли хлопчикові цілий статок: скільки він отримав на аукціоні

12-річний хлопчик з Японії дуже вигідно продав у Парижі свою колекцію карток з відомого аніме про покемонів. Її вартість становила 100 000 євро.

До того 12-річний Токіхіро Масуда з японського міста Ґіфу купував картки, бо йому подобалися персонажі з аніме, повідомляє Le Parisien.

А потім він почав серйозно вивчати колекції, дізнаватися їхню вартість, перевіряти стан, серійні номери та імена художників.

Він розповів, що після того, як детально у всьому розібрався, переконував маму купити потрібний екземпляр і крок за крок навчився розпізнавати справді цінні картки.

Перед продажем колекції японські експерти порадили школяру виставити її на європейські торги, бо там ціна могла бути вигіднішою. Тоді родина Масуди вирішила обрати аукціон у паризькому кварталі Друо й вирушила до Франції.

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Повідомляється, що для 12-річного Токіхіро Масуди це була перша закордонна подорож, що завершилася великим успіхом.

Після аукціону він зізнався, що трохи засмучений, адже у проданій колекції була його улюблена картка. Але ця поїздка до Парижа йому сподобалася.

Нагадаємо, що школяр на ім'я Женя з Житомирської області вирішив допомогти курці без лапки. Для цього на шкільному 3D-принтері він сам надрукував для неї протез.

Також школяр із США заробив майже $50 тисяч, бо знайшов у покинутому складському боксі картини відомих художників. Після цього випадку 17-річний Майкл Хаскелл створив прибутковий бізнес. Хлопець купує занедбані склади, які власники залишили без нагляду, а потім продає цінні речі, знайдені всередині.