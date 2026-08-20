17-річний школяр полює на покинуті склади: один із них приніс йому шалений прибуток

Школяр із США заробив майже $50 тисяч, бо знайшов у покинутому складському боксі картини відомих художників.

Після цього випадку 17-річний Майкл Хаскелл створив прибутковий бізнес. Хлопець купує занедбані склади, які власники залишили без нагляду, а потім продає цінні речі, знайдені всередині, пише Daily Mail.

У Майкла з'явилася така ідея два роки тому після того, як він подивився реаліті-шоу Storage Wars, учасники купують склади, що продаються з тієї або іншої причини, а потім намагаються знайти цінні речі серед речей предметів у боксі.

Спочатку це було хобі. Але потім він почав купувати бокси у Нью-Йорку та його околицях, сподіваючись знайти там цінні речі.

Складський бокс у Брукліні став однією з найуспішніших покупок підлітка, бо він заплатив за нього лише 450 доларів. А всередині знайшов колекцію творів мистецтва, де була картина Мана Рея, а також малюнки Волта Куна.

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Пізніше з’ясувалося, що склад раніше належав артдилеру Ендрю Крісо. А продаж знайдених там предметів приніс школяру майже 50 тисяч доларів.

"Я завжди шукаю наступного Крісо. Це був мій перший великий успіх. Після цього моя сім’я почала серйозно ставитися до мого хобі", — розповів підліток.

Після такого успіху Майкл вирішив започаткувати свій повноцінний бізнес. Він створив власний магазин Mike’s Unique Treasures на eBay, де продає знайдені речі.

Сьогодні школяр живе разом із мамою та веде бізнес із дому. А його щомісячний дохід від продажу знахідок перевищує 7 тисяч доларів.

Він й далі купує нові складські бокси, сподіваючись знову знайти речі, що коштуватимуть значно дорожче за сам бокс.

Нагадаємо, що 10 липня школярка разом з матір'ю пішла до приватної клініки Centre MCO Côte d'Opale у Сен-Мартен-Булоні, що у Франції. 17-річній дівчинці мали зробити операцію на гомілковостопному суглобі. Але натомість їй видалили здорові зуби.

Також у Росії заборонили в'їзд 17-річному британцю Олександру Браудеру після того, як він опублікував дослідження про криптовалютні операції, пов'язані з РФ. Підліток став, ймовірно, першим школярем в історії, щодо якого Кремль запровадив персональні санкції.