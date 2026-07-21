Лікарська помилка: 17-річній школярці видалили зуби мудрості замість операції на нозі

10 липня школярка разом з матір'ю пішла до приватної клініки Centre MCO Côte d'Opale у Сен-Мартен-Булоні, що у Франції. 17-річній дівчинці мали зробити операцію на гомілковостопному суглобі.

Але коли вона прокинулася після наркозу, то була шокована. Замість того, щоб прооперувати її ногу, хірург видалив їй усі зуби мудрості. У медичному закладі назвали цей інцидент "лікарською недбалістю", а родина подала позов, пише видання Bild.

Родина планувала провести операцію на гомілковостопному суглобі дівчинці вже деякий час, адже біль турбував її щодня. Після візиту до клініки все пройшло за планом: пацієнтці надали браслет, і після короткого очікування до неї прийшов хірург. Її мати залишилася чекати в приймальні.

Фатальна помилка з іншим пацієнтом

Але потім сталася фатальна плутанина з іншою пацієнткою. Через деякий час лікар повернувся до матері та зізнався у цьому жахливому випадку.

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"Вибачте, ми помилилися. Ми щиро перепрошуємо", — сказав лікар.

За повідомленнями ЗМІ, хірург, який насправді є стоматологом, видалив пацієнтці всі чотири зуби мудрості.

"Коли я відвідала свою доньку в палаті відновлення, я розплакалася", – розповіла мати французькій щоденній газеті "La Voix du Nord".

Коли її донька прокинулася від наркозу, вона спробувала поворухнути ногою, що їй вдалося без зусиль. Але потім вона відчула ватні кульки в роті.

"Вона була в шоці", – сказала мати.

Пізніше хірург повернувся, щоб знову вибачитися.

"Я сказала йому, що більше ніколи не хочу його бачити".

Майже через два тижні після інциденту мати досі розлючена. Адже наслідки операції могли бути набагато гіршими, бо анестезія була підготовлена ​​для іншої дівчинки.

"Це передбачало значні ризики. Такі помилки не повинні траплятися", – сказала вона.

Невідомо, коли її доньці повторять операцію на гомілковостопному суглобі.

"Довіра зруйнована. Мине деякий час, перш ніж вона буде готова повернутися до лікарні", — сказала жінка.

Родина подала позов про лікарську недбалість.

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