Забобонний чоловік три дні бив себе по оку, яке сіпалося: що сталося з його зором

Забобонний чоловік у центральному Китаї отримав відшарування сітківки ока після того, як неодноразово лупцював око, яке сіпалося, вважаючи це ознакою невдачі.

У багатьох культурах сіпання ока вважається поганою ознакою, тож люди розповідають, що є різні способи боротьби з цим. Згідно з популярним китайським прислів’ям, сіпання лівого ока приносить багатство, а сіпання правого ока — лихо. Повірив у це чоловіка з Уханя, що в китайській провінції Хубей, пише Oddity Central.

У чоловіка на ім'я Ле кілька днів сіпалося праве око, він зробив кілька спроб заспокоїти його, зокрема за допомогою теплих компресів, але це не допомогло.

Переконаний, що посмикування ока є ознакою невдачі, Ле дедалі більше почав хвилювався. В якийсь момент він розлютився і почав шукати відповіді в інтернеті, де знайшов пораду вдарити себе по оку, щоб позбутися посмикування.

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Китайська газета Changjiang Daily повідомила, що пан Ле протягом трьох днів неодноразово бив себе по правому оку та ділянці навколо нього, і хоча сіпання зрештою припинилося, невдовзі у нього виникла набагато гірша проблема.

Невдовзі Ле помітив, що його зір сильно звузився, настільки, що він міг бачити лише прямо перед собою, тоді як периферійний зір з обох боків повністю зник. Лікарі зрозуміли, що сталося, лише після того, як чоловік розповів їм про свій незвичайний режим позбавлення від сіпання в правому оці.

Лікарі діагностували у пана Ле відшарування сітківки та призначили йому екстрену операцію. Зрештою, Ле відновив зір, і лікарі очікують його повного одужання.

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