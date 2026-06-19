Чернець, який дав обітницю не сидіти і не лежати 12 років, стоїть п'ять років: йоги ноги шокують

Даулат Гірі Джі Махарадж — індійський чернець-аскет, який безперервно стоїть уже п'ять років після того, як дав обітницю не сидіти і не лежати протягом 12 років.

Чоловік належить до секти, під назвою "Харешварі", члени якої дають обітниці стояти роками, щоб очистити душі та наблизити їх до богині Шиви, пише Oddity Central.

Даулат Гірі Джі Махарадж стоїть вже 5 років

Щоб виконати такі обітниці, ченці-аскети використовують мотузки, гойдалки та спеціально розроблені упряжки, які дозволяють їм стояти, навіть коли їх ноги вже підкошуються.

На фотографіях та відео видно, як Даулал Гірі Джі Махарадж відпочиває на підвісній гойдалці з дуже набряклими та почорнілими ногами. Адже відсутність руху та постійне стояння навіть під час сну, негативно вплинули на його кровообіг та загальний стан здоров'я. Багато хто побоюється, що йому доведеться ампутувати ноги задовго до того, як він досягне своєї 12-річної мети.

Відео дня

Відомо, що більшість потреб Даулата задовольняють волонтери місцевого храму, де він виконує свою сувору обітницю. Вони регулярно наносять мазі на його деформовані ноги, але це допомагає лише частково.

Також деякі люди кажуть, що чоловік постійно носить підгузки для дорослих. Зокрема, на деяких відео видно, як він рухається, тож ймовірно чоловік не втратив здатності пересуватися, що дозволяє йому хоча б дістатися до туалету.

Чернець-аскет безперервно стоїть уже п'ять років

Натомість лікарі попереджають, що тривале стояння призводить до підвищення венозного тиску, яке спочатку призводить до набряку та болю, але може перерости в небезпечні для життя стани, такі як тромбоз глибоких вен.

"Коли людина довго стоїть нерухомо, вени в ногах повинні боротися з силою тяжіння, щоб направити кров до серця, але відсутність насосної функції в литкових м’язах призводить до скупчення крові в нижніх кінцівках", — пояснив медичний експерт.

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