Високий череп: моторошний тренд краси змушує людей змінювати форму голови (фото)

Молодь в Китаї робить різні екстремальні процедури, щоб змінити форму голови відповідно до нової дивної тенденції краси під назвою "високий череп". Вже багатьох років країни Азії очолюють рейтинг екстремальних трендів краси, де люди у пошуках ідеалу йдуть на ризиковані кроки щодо зміни своєї зовнішості.

Цей новий тренд краси спонукає людей вводити велику кількість гіалуронової кислоти під шкіру голови і навіть проходити небезпечні хірургічні процедури, щоб змінити форму голови, пише Oddity Central.

Концепція дивного тренду "високого черепа" досить проста: якщо відстань між лінією росту волосся та верхівкою черепа більша, ніж відстань між бровами та лінією росту волосся, вам пощастило. Але якщо ні, то, потрібно щось зробити, аби досягти популярного образу обличчя.

Люди, які праграгнуть досягнути цього ідеалу йдуть на різні кроки. Зокрема, існують спеціальні шпильки для волосся, щоб створювати ілюзію вищого черепа, а також лак для волосся, що збільшує об’єм та інноваційні зачіски, які візуально роблять верхівку голови вищою.

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Але для багатьох такі хитрощі для створення ілюзії вищого черепа просто не підходять. Незважаючи на безліч ризиків, люди надають перевагу інвазивним косметичним процедурам, таким як ін'єкції гіалуронової кислоти, пластикові імплантати та навіть кістковий цемент – тип клею, який зазвичай використовується в ортопедичній хірургії для фіксації суглобів.

Високий череп - новий тренд краси у Китаї Фото: Скріншот

Процедури "аугментації черепа" зазвичай передбачають розріз шкіри голови довжиною 3-6 см, після чого відділяють окістя та вставляють матеріал під нього, щоб підняти коронку до бажаної форми. Існують деякі високотехнологічні протези, такі як імплантат, надрукований на 3D-принтері, який може бути розроблений відповідно до кісткової структури людини, титанові пластини або кісткова трансплантація.

Використання кісткового цементу для підвищення висоти черепа, ймовірно, є найнебезпечнішою процедурою. Хірург робить 3-сантиметровий розріз шкіри голови, використовує дриль для створення невеликих отворів у кістці, потім швидко вводить матеріал та надає йому форми, перш ніж він затвердіє.

Процедури "аугментації черепа" у Китаї Фото: Скріншот

Натомість ін'єкції гіалуронової кислоти, можливо, є найменш інвазивним способом отримати високий череп, але вони також ризиковані. Китайські соціальні мережі переповнені жахливими історіями від людей, які вводили значну кількість кислоти під шкіру голови, щоб підняти маківку, але залишалися з постійною лисиною.

Моторошні тренди краси в Китаї

Медичні експерти попереджають, що ін'єкції великої кількості гіалуронової кислоти – це шлях до катастрофи, оскільки це може спричинити так звану скупченість тканин, яка зменшує кровотік до волосяних фолікулів і залишає людей із постійними лисими ділянками. Фотографії та відео в китайських соціальних мережах свідчать про те, що це реальна проблема, пов'язана з трендом краси з високим черепом.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

Нагадаємо, що 26-річна Елва, яка не могла дозволити собі професійні косметичні процедури, почала самостійно вводити у своє обличчя несанкціонований силікон. Після цього вона стала невпізнанною.

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