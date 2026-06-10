Дівчина щодня вводила собі в обличчя несертифікований силікон: як вона виглядає сьогодні (фото)

26-річна Елва, яка не могла дозволити собі професійні косметичні процедури, почала самостійно вводити у своє обличчя несанкціонований силікон. Після цього вона стала невпізнанною.

Дівчина роками вона боролася зі своєю зовнішністю та пробувала різні способи її зміни. Кілька років тому вона почала замовляти сумнівну косметику на чорному ринку, пише польське видання Dzien.

Спочатку вона експериментувала з препаратами, що розчиняють жир, самостійно вводячи собі дві такі ін'єкції в обличчя на тиждень. Через це її обличчя нібито виглядало надто худим, що вона вирішила компенсувати ін'єкційним ліполізом та силіконом, яке придбала онлайн.

"Я почала з ін’єкцій для розчинення жиру двічі на тиждень. Потім, коли моє обличчя почало надто худіти, я повільно його заповнювала, поки трохи не захопилася. Я купила ін’єкційний ліполіз та силікон онлайн. Зазвичай його легко знайти в Інтернеті. Спочатку я робила ін’єкції силікону раз на тиждень, а потім трохи захопилася і почала робити їх щодня. У той час я жила та працювала у Варшаві, і всі мої гроші йшли на оренду, тому в мене не було грошей на спеціалістів", — розповіла вона.

Відео дня

Але велика кількість сумнівних препаратів та відсутність навчання з їх застосування мали катастрофічні наслідки для зовнішності дівчини. Елва стала невпізнанною, з помітними шрамами та набряками по всьому обличчю, включаючи очі, які виглядають майже повністю закритими.

26-річна Елва Фото: Скріншот

"Продукти, які їй вводилися, не сертифіковані. Те, що зараз нічого не відбувається, не означає, що через шість місяців не виникне інфекція та не розвинеться запалення, яке стане небезпечним для життя. Найбільше занепокоєння викликають її очі", — сказав лікар естетичної медицини Марек Василюк, який вирішив допомогти дівчині.

Журналістам Елва зізналася, що її зовнішність щодня привертає погляди перехожих. Навіть її власна мати хвилюється за її здоров'я.

Психолог Пауліна Межеєвська вважає, що Елва страждає від дисморфії тіла — серйозного психологічного стану, коли "ми перестаємо подобатися своїй зовнішності та постійно прагнемо до уявного образу, якого хочемо досягти", ігноруючи будь-які ризики.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

Нагадаємо, що найбільш татуйована жінка Австралії, 31-річна Ембер Люк подолала півсвіту, щоб зробити модифікації тіла, які є незаконними в її країні.

Також Фокус писав, що дівчина з Німеччини на ім'я Люсі Краса почала татуювання з 10 років. Спинятися на досягнутому вона не збирається, попри різке невдоволення сім'ї.