Найбільш татуйована жінка Австралії змушена подорожувати заради "косметичних" процедур

Найбільш татуйована жінка Австралії, 31-річна Ембер Люк подолала півсвіту, щоб зробити модифікації тіла, які є незаконними в її країні. У іспанській Барселоні їй зробили проріз у вусі, а під шкіру на руці встановили силіконовий боді-мод.

Ембер Люк, яка відома у мережі як "жінка-дракон", яка вже покрила 98% тіла татуюваннями, змушена поїхати до Іспанії, щоб пройти через складну операцію на своєму тілі, яка заборонена в Австралії. Про це повідомляє видання Daily Star.

Жінка планувала вставити собі у вухо своєрідний "монетоприймач" для сережок та силіконовий боді-мод у руку. Процедури, на які зголосилися жінка, називаються підшкірними імплантатами, і їх використання суворо регулюється по всьому континенту через потенційні ризики, пов'язані з їх встановленням.

Наразі операції, про які мріяла Ембер Люк, заборонені в Австралії на сім років.

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Своїм підписникам у соцмережі жінка зізналася, що кінцевим результатом її 21-годинної подорожі на інший кінець світу стало отримання гарного імпланту, що вона назвала "зціленням".

Ембер також розповіла, що через свою зовнішність їй важко знайти роботу. Компанія, до якої вона врешті решт працевлаштується, має не звертати увагу на її вигляд, мораль та цінності, а лише на її ділові якості.

Нагадаємо, раніше Ембер Люк зізналася, що на свою трансформацію витратила понад 184 тисячі фунтів стерлінгів, що становило приблизно 10,3 млн гривень. Однією з найризикованіших процедур стало татуювання очних яблук, й після першої спроби жінка навіть тимчасово осліпла.

Також Фокус писав, що дівчина з Німеччини на ім'я Люсі Краса почала татуювання з 10 років. Спинятися на досягнутому вона не збирається, попри різке невдоволення сім'ї.