Батьки були налякані: дівчина почала робити татуювання на своєму тілі з 10 років (фото)

20-річна мешканка Німеччини на ім'я Люсі Краса вклала вже понад 46 тисяч доларів у татуювання, пірсинг і косметичні операції.

Дівчина почала в 10 років і запевняє, що зупинятися не збирається, навіть попри різке невдоволення сім'ї. Про це пише Mirror.

За словами Люсі, перші модифікації вона зробила ще у віці десяти років. Через роки її тіло перетворилося на полотно. Загалом вона зробила понад 50 татуювань і роздвоєний язик, кілька пірсингів, а також дорогу підтяжку живота вартістю 8100 доларів (приблизно 340 тисяч гривень). Операція була важкою і вона кілька тижнів не могла випрямитися. Але дівчина запевняє, що результат того вартий, адже її живіт став "ідеально рівною основою" для нових татуювань.

Загалом на зміни тіла німкеня витратила понад 46 тисяч доларів (1,9 млн гривень).

Дівчині навіть не завадили благання батьків. Найгостріший конфлікт стався з бабусею, яка різко виступає проти радикальних змін зовнішності внучки.

"У нас дуже сильна сварка через мої татуювання і пірсинг. У родині було багато розмов і суперечок. Старше покоління частіше реагує негативно", — зізналася Люсі.

Дівчина каже, що більшість людей сприймають її образ позитивно Фото: Jam Press

Проте дівчина каже, що більшість людей сприймають її образ позитивно, а користувачі соцмереж підтримують її прагнення виражати себе.

Німкеня зазначила, що нещодавня підтяжка живота буде далеко не останньою інвестицією. Люсі майже повністю покрила живіт татуюваннями, перекрила малюнки на шиї та грудях і додала два нові візерунки на обличчі. Також вона повернула пірсинг у щоках, який раніше була змушена прибрати.

Люсі зізналася, що мріє повністю покрити своє тіло татуюваннями, за винятком грудей і ділянки таза. За її словами, це потрібно "для контрасту". Зараз у її списку майбутніх змін є ще одна пластична операція, збільшення розміру грудей, "вампірські" зуби та "ельфійські" вуха.

"Це шлях самовираження, і я щаслива", — каже дівчина.

