Родители были в ужасе: девушка начала делать татуировки на своем теле с 10 лет (фото)

20-летняя жительница Германии по имени Люси Красота вложила уже более 46 тысяч долларов в татуировки, пирсинг и косметические операции.

Девушка начала в 10 лет и уверяет, что останавливаться не собирается, даже несмотря на резкое недовольство семьи. Об этом пишет Mirror.

По словам Люси, первые модификации она сделала еще в возрасте десяти лет. Спустя годы ее тело превратилось в холст. Всего она сделала более 50 татуировок и раздвоенный язык, несколько пирсингов, а также дорогую подтяжку живота стоимостью 8100 долларов (примерно 340 тысяч гривен). Операция была тяжелой и она несколько недель не могла выпрямиться. Но девушка уверяет, что результат того стоил, ведь ее живот стал "идеально ровной основой" для новых татуировок.

Всего на изменения тела немка потратила более 46 тысяч долларов (1,9 млн гривен).

Девушке даже не помешали мольбы родителей. Самый острый конфликт произошел с бабушкой, которая резко выступает против радикальных изменений внешности внучки.

"У нас очень сильная ссора из-за моих татуировок и пирсинга. В семье было много разговоров и споров. Старшее поколение чаще реагирует негативно", — призналась Люси.

Девушка говорит, что большинство людей воспринимают ее образ положительно Фото: Jam Press

Тем не менее, девушка говорит, что большинство людей воспринимают ее образ положительно, а пользователи соцсетей поддерживают ее стремление выражать себя.

Немка отметила, что недавняя подтяжка живота будет далеко не последней инвестицией. Люси почти полностью покрыла живот татуировками, перекрыла рисунки на шее и груди и добавила два новых узора на лице. Также она вернула пирсинг в щеках, который ранее была вынуждена убрать.

Люси призналась, что мечтает полностью покрыть свое тело татуировками, за исключением груди и области таза. По ее словам, это нужно "для контраста". Сейчас в ее списке будущих изменение есть еще одна пластическая операция, увеличение размера груди, "вампирские" зубы и "эльфийские" уши.

"Это путь самовыражения, и я счастлива", — говорит девушка.

