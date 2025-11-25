Модель, покрытая татуировками, решила вернуть естественную внешность: фото до и после

Модель и блогер Эмбер Люк, известная как "самая татуированная женщина Австралии", вновь оказалась в центре внимания после того, как скрыла татуировки на лице макияжем и показала, как выглядит без привычного образа.

На трансформацию, которая поразила даже ее саму, она решилась на фоне планов удалить десятки татуировок. Об этом пишет Daily Star.

Эмбер Люк делает тату уже десять лет и вложила в свое тело более 190 тысяч фунтов стерлингов (примерно 10,5 млн гривен). Однако еще в 2020 году она впервые решилась покрыть лицо тональным кремом, чтобы увидеть свою "естественную" внешность. Позже она призналась, что, увидев себя в зеркале спустя несколько часов, сильно испугалась, настолько непривычной оказалась внешность без тату.

Модель написала тогда эмоциональный пост, признавшись, что ненавидела свое "простое лицо" и долгое время считала татуировки частью собственной защиты и идентичности. Она даже пожалела, что не начала татуировать лицо раньше.

В своем признании Эмбер подчеркнула, что никому не позволит диктовать, что делать с ее телом. Она заверила подписчиков, что создает свой образ осознанно и с любовью.

"Ты все контролируешь. Ты — свой собственный дом. Живи и дыши им", — написала она.

Пост собрал тысячи лайков и сотни комментариев. Пользователи писали, что она прекрасна и с татуировками, и без них, а кто-то признался, что ее смелость вдохновляет на собственные эксперименты.

Сейчас, спустя несколько лет, модель неожиданно изменила взгляд на татуировки. Она призналась, что хочет снова видеть свою природную внешность и планирует удалить 36 тату к 2027 году.

По ее словам, к татуированию лица она пришла в 20 лет, в период, когда ощущала себя "сломленной и потерянной". Теперь же Эмбер говорит, что готова пройти обратный путь и переосмыслить свое отношение к внешности и самовыражению.

