Модель, вкрита татуюваннями, вирішила повернути природну зовнішність: фото до і після

Модель і блогер Ембер Люк, відома як "найбільш татуйована жінка Австралії", знову опинилася в центрі уваги після того, як приховала татуювання на обличчі макіяжем і показала, який вигляд має без звичного образу.

На трансформацію, яка вразила навіть її саму, вона зважилася на тлі планів видалити десятки татуювань. Про це пише Daily Star.

Ембер Люк робить тату вже десять років і вклала у своє тіло понад 190 тисяч фунтів стерлінгів (приблизно 10,5 млн гривень). Однак ще 2020 року вона вперше зважилася покрити обличчя тональним кремом, щоб побачити свою "природну" зовнішність. Пізніше вона зізналася, що, побачивши себе в дзеркалі через кілька годин, сильно злякалася, настільки незвичною виявилася зовнішність без тату.

Модель написала тоді емоційний пост, зізнавшись, що ненавиділа своє "просте обличчя" і тривалий час вважала татуювання частиною власного захисту та ідентичності. Вона навіть пошкодувала, що не почала татуювати обличчя раніше.

У своєму зізнанні Ембер підкреслила, що нікому не дозволить диктувати, що робити з її тілом. Вона запевнила підписників, що створює свій образ усвідомлено і з любов'ю.

"Ти все контролюєш. Ти — свій власний дім. Живи і дихай ним", — написала вона.

Пост зібрав тисячі лайків і сотні коментарів. Користувачі писали, що вона прекрасна і з татуюваннями, і без них, а хтось зізнався, що її сміливість надихає на власні експерименти.

Зараз, через кілька років, модель несподівано змінила погляд на татуювання. Вона зізналася, що хоче знову бачити свою природну зовнішність і планує видалити 36 тату до 2027 року.

За її словами, до татуювання обличчя вона прийшла у 20 років, у період, коли відчувала себе "зломленою і втраченою". Тепер же Ембер каже, що готова пройти зворотний шлях і переосмислити своє ставлення до зовнішності та самовираження.

