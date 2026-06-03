Самая татуированная женщина Австралии вынуждена путешествовать ради "косметических" процедур

Самая татуированная женщина Австралии, 31-летняя Эмбер Люк преодолела полмира, чтобы сделать модификации тела, которые являются незаконными в ее стране. В испанской Барселоне ей сделали прорезь в ухе, а под кожу на руке установили силиконовый боди-мод.

Эмбер Люк, которая известна в сети как "женщина-дракон", которая уже покрыла 98% тела татуировками, вынуждена поехать в Испанию, чтобы пройти через сложную операцию на своем теле, которая запрещена в Австралии. Об этом сообщает издание Daily Star.

Женщина планировала вставить себе в ухо своеобразный "монетоприемник" для сережек и силиконовый боди-мод в руку. Процедуры, на которые согласились женщина, называются подкожными имплантатами, и их использование строго регулируется по всему континенту из-за потенциальных рисков, связанных с их установкой.

Сейчас операции, о которых мечтала Эмбер Люк, запрещены в Австралии на семь лет.

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Своим подписчикам в соцсети женщина призналась, что конечным результатом ее 21-часового путешествия на другой конец света стало получение хорошего импланта, что она назвала "исцелением".

Эмбер также рассказала, что из-за своей внешности ей трудно найти работу. Компания, в которую она в конце концов трудоустроится, должна не обращать внимание на ее вид, мораль и ценности, а только на ее деловые качества.

Напомним, ранее Эмбер Люк призналась, что на свою трансформацию потратила более 184 тысяч фунтов стерлингов, что составило примерно 10,3 млн гривен. Одной из самых рискованных процедур стала татуировка глазных яблок, и после первой попытки женщина даже временно ослепла.

Также Фокус писал, что девушка из Германии по имени Люси Краса начала татуировки с 10 лет. Останавливаться на достигнутом она не собирается, несмотря на резкое недовольство семьи.