Девушка ежедневно вводила себе в лицо несертифицированный силикон: как она выглядит сегодня (фото)

26-летняя Элва, которая не могла позволить себе профессиональные косметические процедуры, начала самостоятельно вводить в свое лицо несанкционированный силикон. После этого она стала неузнаваемой.

Девушка годами она боролась со своей внешностью и пробовала различные способы ее изменения. Несколько лет назад она начала заказывать сомнительную косметику на черном рынке, пишет польское издание Dzien.

Сначала она экспериментировала с препаратами, растворяющими жир, самостоятельно вводя себе две такие инъекции в лицо в неделю. Из-за этого ее лицо якобы выглядело слишком худым, что она решила компенсировать инъекционным липолизом и силиконом, которое приобрела онлайн.

"Я начала с инъекций для растворения жира дважды в неделю. Затем, когда мое лицо начало слишком худеть, я медленно его заполняла, пока немного не увлеклась. Я купила инъекционный липолиз и силикон онлайн. Обычно его легко найти в Интернете. Сначала я делала инъекции силикона раз в неделю, а затем немного увлеклась и начала делать их каждый день. В то время я жила и работала в Варшаве, и все мои деньги шли на аренду, поэтому у меня не было денег на специалистов", — рассказала она.

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Но большое количество сомнительных препаратов и отсутствие обучения по их применению имели катастрофические последствия для внешности девушки. Элва стала неузнаваемой, с заметными шрамами и отеками по всему лицу, включая глаза, которые выглядят почти полностью закрытыми.

26-летняя Элва Фото: Скриншот

"Продукты, которые ей вводились, не сертифицированы. То, что сейчас ничего не происходит, не означает, что через шесть месяцев не возникнет инфекция и не разовьется воспаление, которое станет опасным для жизни. Наибольшее беспокойство вызывают ее глаза", — сказал врач эстетической медицины Марек Василюк, который решил помочь девушке.

Журналистам Элва призналась, что ее внешность ежедневно привлекает взгляды прохожих. Даже ее собственная мать волнуется за ее здоровье.

Психолог Паулина Межеевская считает, что Элва страдает от дисморфии тела — серьезного психологического состояния, когда "мы перестаем нравиться своей внешности и постоянно стремимся к воображаемому образу, которого хотим достичь", игнорируя любые риски.

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