Чоловік 20 років практикував стародавнє кунг-фу: тепер його руки шокують людей (фото)

Майстер бойових мистецтв Чжан Лунсян вже 20 років практикує стародавнє мистецтво кунг-фу "Залізна піщана долоня", а його долоні вдвічі товстіші за долоні середньостатистичного дорослого чоловіка.

53-річний був одержимий кунг-фу з дитинства. У 1998 році після зустрічі з майстром "Залізної піщаної долоні", він зрозумів, що це та техніка, якій він хоче присвятити своє життя. Після десятків років наполегливої ​​праці він сам став майстром цього стародавнього мистецтва, пише Oddity Central.

Кунг-фу "Залізна піщана долоня": що відомо

"Залізна піщана долоня" — це відомий метод кондиціонування монастиря Шаолінь, який поєднує жорсткий цигун з фізичними ударами по різних абразивних матеріалах для значного збільшення щільності кісток, міцності сухожиль, витривалості та сили удару. Побічним ефектом тривалих тренувань є сильне збільшення кісток рук.

Відео дня

Коли Чжан Лунсян зустрів майстра кунг-фу, відомого своєю технікою "Залізна долоня", він був вражений від розмірів його рук і мріяв справляти таке ж візуальне враження на інших людей.Для цього чоловік провів сім років, вивчаючи це мистецтво. А також ще вісім, будучи формальним учнем майстра. Для досягнення результату він старанно робив вправи щодня, навіть коли це ставало нудним.

Чжан Лунсян Фото: Скрiншот

"Тренуватися було нудно і боляче. Мені доводилося бити по мішку з піском 6000 разів на день. Тут немає жодного секрету. Чим більше ви практикуєтеся, тим краще у вас буде виходити. Я не можу порахувати, скільки разів мої руки травмувалися, вдаряючись по мішку з піском, який був наповнений сталевими кульками", — розповів чоловік.

Під час тренувань Чжан безперервно поплескував, бив і рубав долонями мішки з піском, що містили маленькі сталеві кульки, одночасно наносячи на долоні традиційне лікувальне вино, яке йому дав майстер. Він стверджує, що це вино відігравало подвійну роль: з одного боку, воно захищало його долоні від серйозних травм, а з іншого — сприяло тому, що його долоні ставали товстішими.

Через кілька десятиліть щоденних занять, долоні Чжан Лунсяна сильно потовстіли, а на іншій стороні долонь та суглобах пальців утворилися товсті мозолі. Сьогодні товщина його правої долоні становить 8 см. Більшість людей не змогли б досягти такої товщини, навіть якби вони стиснули обидві руки разом.

Нагадаємо, що у Китаї новий тренд краси спонукає людей вводити велику кількість гіалуронової кислоти під шкіру голови і навіть проходити небезпечні хірургічні процедури, щоб змінити форму голови.

Також 26-річна Елва, яка не могла дозволити собі професійні косметичні процедури, почала самостійно вводити у своє обличчя несанкціонований силікон. Після цього вона стала невпізнанною.