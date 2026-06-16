Чоловік 20 років практикував стародавнє кунг-фу: тепер його руки шокують людей (фото)
Майстер бойових мистецтв Чжан Лунсян вже 20 років практикує стародавнє мистецтво кунг-фу "Залізна піщана долоня", а його долоні вдвічі товстіші за долоні середньостатистичного дорослого чоловіка.
53-річний був одержимий кунг-фу з дитинства. У 1998 році після зустрічі з майстром "Залізної піщаної долоні", він зрозумів, що це та техніка, якій він хоче присвятити своє життя. Після десятків років наполегливої праці він сам став майстром цього стародавнього мистецтва, пише Oddity Central.
Кунг-фу "Залізна піщана долоня": що відомо
"Залізна піщана долоня" — це відомий метод кондиціонування монастиря Шаолінь, який поєднує жорсткий цигун з фізичними ударами по різних абразивних матеріалах для значного збільшення щільності кісток, міцності сухожиль, витривалості та сили удару. Побічним ефектом тривалих тренувань є сильне збільшення кісток рук.
Коли Чжан Лунсян зустрів майстра кунг-фу, відомого своєю технікою "Залізна долоня", він був вражений від розмірів його рук і мріяв справляти таке ж візуальне враження на інших людей.Для цього чоловік провів сім років, вивчаючи це мистецтво. А також ще вісім, будучи формальним учнем майстра. Для досягнення результату він старанно робив вправи щодня, навіть коли це ставало нудним.
"Тренуватися було нудно і боляче. Мені доводилося бити по мішку з піском 6000 разів на день. Тут немає жодного секрету. Чим більше ви практикуєтеся, тим краще у вас буде виходити. Я не можу порахувати, скільки разів мої руки травмувалися, вдаряючись по мішку з піском, який був наповнений сталевими кульками", — розповів чоловік.
Під час тренувань Чжан безперервно поплескував, бив і рубав долонями мішки з піском, що містили маленькі сталеві кульки, одночасно наносячи на долоні традиційне лікувальне вино, яке йому дав майстер. Він стверджує, що це вино відігравало подвійну роль: з одного боку, воно захищало його долоні від серйозних травм, а з іншого — сприяло тому, що його долоні ставали товстішими.
Через кілька десятиліть щоденних занять, долоні Чжан Лунсяна сильно потовстіли, а на іншій стороні долонь та суглобах пальців утворилися товсті мозолі. Сьогодні товщина його правої долоні становить 8 см. Більшість людей не змогли б досягти такої товщини, навіть якби вони стиснули обидві руки разом.
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