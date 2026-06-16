Мужчина 20 лет занимался древним кунг-фу: теперь его руки поражают людей (фото)

Мастер боевых искусств Чжан Лунсян уже 20 лет практикует древнее искусство кунг-фу "Железная песчаная ладонь", а его ладони вдвое толще, чем у среднестатистического взрослого мужчины.

53-летний мужчина с детства был увлечен кунг-фу. В 1998 году после встречи с мастером "Железной песчаной ладони" он понял, что именно этой технике хочет посвятить свою жизнь. После десятков лет упорного труда он сам стал мастером этого древнего искусства, пишет Oddity Central.

Кунг-фу "Железная песчаная ладонь": что известно

"Железная песчаная ладонь" — это известный метод тренировок в монастыре Шаолинь, сочетающий жесткое цигун с физическими ударами по различным абразивным материалам для значительного увеличения плотности костей, прочности сухожилий, выносливости и силы удара. Побочным эффектом длительных тренировок является значительное увеличение костей рук.

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Когда Чжан Лунсян встретил мастера кунг-фу, известного своей техникой "Железная ладонь", он был потрясён размерами его рук и мечтал производить такое же визуальное впечатление на других людей.Для этого мужчина посвятил семь лет изучению этого искусства. А также ещё восемь лет, будучи официальным учеником мастера. Чтобы добиться результата, он усердно выполнял упражнения каждый день, даже когда это становилось скучным.

Чжан Лунсян Фото: Скриншот

"Тренироваться было скучно и больно. Мне приходилось бить по мешку с песком 6000 раз в день. Здесь нет никакого секрета. Чем больше вы тренируетесь, тем лучше у вас будет получаться. Я не могу сосчитать, сколько раз мои руки получали травмы, ударяясь о мешок с песком, наполненный стальными шариками", — рассказал мужчина.

Во время тренировок Чжан непрерывно похлопывал, бил и рубил ладонями мешки с песком, в которых находились маленькие стальные шарики, одновременно нанося на ладони традиционное лечебное вино, которое ему дал мастер. Он утверждает, что это вино играло двойную роль: с одной стороны, оно защищало его ладони от серьёзных травм, а с другой — способствовало тому, что его ладони становились толще.

После нескольких десятилетий ежедневных занятий ладони Чжан Лунсяна значительно утолщились, а на обратной стороне ладоней и суставах пальцев образовались толстые мозоли. Сегодня толщина его правой ладони составляет 8 см. Большинство людей не смогли бы достичь такой толщины, даже если бы они сжали обе руки вместе.

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