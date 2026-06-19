Монах, дав обет не сидеть и не лежать в течение 12 лет, стоит уже пять лет: его ноги поражают

Даулат Гири Джи Махарадж — индийский монах-аскет, который уже пять лет непрерывно стоит на ногах после того, как дал обет не сидеть и не лежать в течение 12 лет.

Этот мужчина является членом секты под названием "Харешвари", члены которой дают обеты стоять годами, чтобы очистить души и приблизиться к богине Шиве, пишет Oddity Central.

Даулат Гири Джи Махарадж стоит уже 5 лет

Чтобы выполнить такие обеты, монахи-аскеты используют веревки, качели и специально разработанные упряжи, которые позволяют им стоять, даже когда у них уже подкашиваются ноги.

На фотографиях и видео видно, как Даулал Гири Джи Махарадж отдыхает на подвесной качели с сильно опухшими и почерневшими ногами. Ведь отсутствие движения и постоянное стояние даже во время сна негативно сказались на его кровообращении и общем состоянии здоровья. Многие опасаются, что ему придётся ампутировать ноги задолго до того, как он достигнет своей цели — 12 лет.

Відео дня

Известно, что большинство нужд Даулата удовлетворяют волонтеры местного храма, где он исполняет свой строгий обет. Они регулярно наносят мази на его деформированные ноги, но это помогает лишь отчасти.

Кроме того, некоторые люди говорят, что мужчина постоянно носит подгузники для взрослых. В частности, на некоторых видео видно, как он двигается, поэтому, вероятно, мужчина не утратил способности передвигаться, что позволяет ему хотя бы добираться до туалета.

Монах-аскет уже пять лет непрерывно стоит

В то же время врачи предупреждают, что длительное нахождение в положении стоя приводит к повышению венозного давления, что сначала вызывает отек и боль, но может перерасти в опасные для жизни состояния, такие как тромбоз глубоких вен.

"Когда человек долго стоит неподвижно, вены в ногах вынуждены преодолевать силу тяжести, чтобы направить кровь к сердцу, но отсутствие насосной функции икроножных мышц приводит к скоплению крови в нижних конечностях", — пояснил медицинский эксперт.

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