Суеверный мужчина три дня бил себя по подергивающемуся глазу: что случилось с его зрением

Суеверный мужчина в центральном Китае получил отслойку сетчатки глаза после того, как неоднократно бил себя по глазу, который дергался, считая это признаком неудачи.

Во многих культурах подергивание глаза считается дурным предзнаменованием, поэтому люди рассказывают, что существуют разные способы борьбы с этим. Согласно популярной китайской пословице, подергивание левого глаза приносит богатство, а подергивание правого глаза — беду. Поверил в это мужчина из Уханя, что в китайской провинции Хубэй, пишет Oddity Central.

У мужчины по имени Ле несколько дней подряд дергался правый глаз; он предпринял несколько попыток успокоить его, в частности с помощью теплых компрессов, но это не помогло.

Убеждённый в том, что подергивание глаза — признак неудачи, Ле стал всё больше нервничать. В какой-то момент он разозлился и начал искать ответы в интернете, где нашёл совет ударить себя по глазу, чтобы избавиться от подергивания.

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Китайская газета Changjiang Daily сообщила, что господин Ле в течение трёх дней неоднократно бил себя по правому глазу и области вокруг него, и хотя подергивания в конце концов прекратились, вскоре у него возникла гораздо более серьёзная проблема.

Вскоре Ле заметил, что его поле зрения сильно сузилось — настолько, что он мог видеть только прямо перед собой, тогда как периферическое зрение с обеих сторон полностью исчезло. Врачи поняли, что произошло, только после того, как мужчина рассказал им о своём необычном способе избавления от подергивания в правом глазу.

Врачи диагностировали у господина Ле отслойку сетчатки и назначили ему экстренную операцию. В итоге Ле восстановил зрение, и врачи ожидают его полного выздоровления.

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