"Это будет совсем другой образ": украинка с самыми большими в мире щеками анонсировала новую пластику

Модель с самыми большими в мире щеками — Анастасия Покрещук — обрела популярность и успех благодаря своему лицу. Но теперь она готова отказаться от своего титула.

Украинская инфлюенсерша Анастасия Покрещук, которая потратила десять лет на инъекции в лицо, чтобы получить самые большие в мире щеки, сделала неожиданное заявление о том, что хочет новых перемен, пишет Daily Star.

Женщина участвовала в телешоу, сотрудничала с косметическими брендами, набрала тысячи подписчиков, которым нравится её уникальный образ. Но 37-летняя модель теперь готова отказаться от всего этого. Она приняла шокирующее решение растворить свой филлер.

Анастасия Покрещук о новой пластике Фото: Instagram

Анастасия призналась, что филлеры для лица мешают её планам. Ведь она хочет больше работать, но не может, пока они не исчезнут.

"Я растворяю всё на своём лице, потому что мне нужна подтяжка лица. Невозможно сделать подтяжку лица со всем, что у меня есть. Я хочу подтяжку лица из-за этих возрастных изменений. Мне 37, поэтому она и нужна. Растворение, которое мы проводим, происходит постепенно — шаг за шагом. Если делать всё сразу, кожа может увядать. Кроме того, у меня замечательный врач, который использует различные аппаратные процедуры в ходе процесса. Это будет совершенно другой образ. Ничего не вернётся назад. Потому что настало время, когда я буду чаще делать подтяжку лица, а хирургам нужен надлежащий доступ к лицу", — рассказала модель.

Відео дня

Сотни подписчиков Анастасии поделились своими мнениями под видео в её социальной сети:

"С нетерпением жду, когда увижу тебя в новом образе"

"Не могу дождаться, чтобы увидеть тебя после — удачи"

"Я так рад, что ты наконец-то решилась на это после стольких лет. Люблю тебя и просто хочу, чтобы ты была счастлива".

Но другие пользователи сказали Анастасии, что ей не нужна подтяжка лица, потому что она хорошо выглядит такой, какая есть.

"Девочка! Тебе это не нужно. Твоя кожа всё ещё выглядит молодо".

"37 лет, и уже нужна подтяжка лица? Ты ещё такая молодая. Ты не выглядишь так, будто тебе нужна подтяжка лица".

Напомним, что 37-летняя модель из Украины, известная своей любовью к филлерам, поделилась редким фото, на котором ей всего 16 лет. Пользователи соцсетей были поражены её внешностью.

Ранее Анастасия Покрещук перенесла столько инъекций, что "потеряла счет". Женщина призналась своим поклонникам, что сейчас борется с бесплодием. При этом она не уточнила, связано ли её заболевание с увлечением филлерами.