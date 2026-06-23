"Це буде зовсім інший образ": українка з найбільшими у світі щоками анонсувала нову пластику

Модель з найбільшими у світі щоками – Анастасія Покрещук — здобула популярність та успіх через своє обличчя. Але тепер вона готова відмовитися від свого титулу.

Українська інфлюенсерка Анастасія Покрещук, яка витратила десять років на ін'єкції в обличчя, щоб отримати найбільші у світі щоки. Зробила несподівану заяву про те, що хоче нових змін, пише Daily Star.

Жінка з'являлася в телешоу, співпрацювала з косметичними брендами, здобула тисячі підписників, яким подобається її унікальний образ. Але, 37-річна модель тепер готова відмовитися від усього цього. Вона прийняла шокуюче рішення розчинити свій філер.

Анастасія Покрещук про нову пластику Фото: Instagram

Анастасія зізналася, що філери для обличчя заважають її планам. Адже вона хоче зробити більше роботи, але не може, поки вони не зникнуть.

"Я розчиняю все на своєму обличчі, бо мені потрібна підтяжка обличчя. Неможливо зробити підтяжку обличчя з усім, що в мені є. Я хочу підтяжку обличчя через ці вікові зміни. Мені 37, тому й потрібно. Розчинення, яке ми робимо, відбувається поступово — крок за кроком. Якщо робити все одразу, шкіра може в'янути. Крім того, у мене чудовий лікар, який використовує різні апаратні процедури під час процесу. Це буде зовсім інший образ. Нічого не повертається назад. Бо настав час, коли я частіше робитиму підтяжку обличчя, а хірургам потрібен належний доступ до обличчя", — розповіла модель.

Відео дня

Сотні підписників Анастасії поділилися своїми думками під відео у її соцмережі:

"З нетерпінням чекаю побачити тебе новою"

"Не можу дочекатися, щоб побачити тебе після — удачі"

"Я так радий, що ти нарешті це робиш після стількох років. Люблю тебе і просто хочу, щоб ти була щаслива".

Але інші юзери сказали Анастасії, що їй не потрібна підтяжка обличчя, бо вона добре виглядає такою, якою вона є.

"Дівчинко! Тобі він не потрібен. Твоя шкіра все ще виглядає молодо".

"37 і вже потрібна підтяжка обличчя? Ти ще така молода. Ти не виглядаєш так, ніби тобі потрібна підтяжка обличчя".

Нагадаємо, що 37-річна модель з України, відома завдяки своїй любові до філерів, поділилася рідкісним фото, де їй лише 16 років. Користувачі соцмереж були вражені її зовнішністю.

Раніше Анастасія Покрещук перенесла таку велику кількість ін'єкцій, що "збилася з рахунку". Жінка зізналася своїм шанувальникам, що зараз веде боротьбу з безпліддям. При цьому не уточнила, чи пов'язана її хвороба із захопленням філерами.