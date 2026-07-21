Медицинская ошибка: 17-летней школьнице удалили зубы мудрости вместо операции на ноге

10 июля школьница вместе с матерью отправилась в частную клинику Centre MCO Côte d'Opale в Сен-Мартен-Булоне (Франция). 17-летней девочке должны были сделать операцию на голеностопном суставе.

Но когда она очнулась после наркоза, то была в шоке. Вместо того, чтобы прооперировать ей ногу, хирург удалил ей все зубы мудрости. В медицинском учреждении этот инцидент назвали "врачебной халатностью", а семья подала иск, пишет издание Bild.

Семья уже некоторое время планировала провести операцию на голеностопном суставе девочки, ведь боль беспокоила её каждый день. После посещения клиники всё прошло по плану: пациентке выдали браслет, и после короткого ожидания к ней пришёл хирург. Её мать осталась ждать в приёмной.

Роковая ошибка с другим пациентом

Но затем произошла роковая путаница с другой пациенткой. Спустя некоторое время врач вернулся к матери и признался в этом ужасном случае.

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"Извините, мы ошиблись. Мы искренне просим прощения", — сказал врач.

По сообщениям СМИ, хирург, который на самом деле является стоматологом, удалил пациентке все четыре зуба мудрости.

"Когда я навестила свою дочь в палате реабилитации, я расплакалась", — рассказала мать французской ежедневной газете "La Voix du Nord".

Когда её дочь очнулась от наркоза, она попыталась пошевелить ногой, что ей удалось без труда. Но потом она почувствовала ватные шарики во рту.

"Она была в шоке", — сказала мать.

Позже хирург вернулся, чтобы ещё раз извиниться.

"Я сказала ему, что больше никогда не хочу его видеть".

Спустя почти две недели после инцидента мать до сих пор в ярости. Ведь последствия операции могли быть гораздо хуже, так как анестезия была подготовлена для другой девочки.

"Это сопряжено со значительными рисками. Такие ошибки не должны допускаться", — сказала она.

Неизвестно, когда её дочери проведут повторную операцию на голеностопном суставе.

"Доверие разрушено. Пройдет некоторое время, прежде чем она будет готова вернуться в больницу", — сказала женщина.

Семья подала иск о врачебной халатности.

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