Женщина жаловалась на боли в животе после инъекций для похудения: врачи прописали ей пить колу

Врачам удалось вылечить 63-летнюю женщину, у которой возникли осложнения после приема препаратов для похудения, посоветовав ей выпить большое количество газированной воды.

Многие врачи утверждают, что газированная вода вредна для здоровья, но именно она помогла желудку, забитому непереваренной пищей. Именно к такому экстремальному лечению прибегла команда врачей из Массачусетса, столкнувшаяся с необычным случаем пожилой женщины, которая хотела похудеть, пишет Bild.

Выпивая ежедневно 1,5 литра диетической колы, женщину удалось спасти.

В статье, опубликованной в "Медицинском журнале Новой Англии", врачи сообщили, что пациентка около месяца испытывала жгучую боль в верхней части живота и в правой части туловища, когда наконец обратилась на осмотр. Она пробовала распространенные лекарства, но они не помогли.

Відео дня

Женщина принимала семаглутид, активный ингредиент препаратов Ozempic и Wegovy, около года. Лечение прошло успешно: благодаря инъекциям для похудения она уже сбросила около 18 килограммов. Затем её состояние внезапно ухудшилось. В течение нескольких недель она страдала от сильной тошноты, рвоты, потери аппетита и интенсивной боли в верхней части живота, которая отдавала в спину. Когда даже лекарства от изжоги перестали помогать, она обратилась в отделение неотложной помощи.

Врачи сделали необычное открытие: непереваренные частицы пищи в её желудке затвердели, образовав безоар — твёрдый кусок пищи, который и вызвал её симптомы.

Как газированная вода помогла в лечении

Семаглутид замедляет опорожнение желудка. Именно благодаря этому эффекту люди дольше чувствуют сытость и теряют вес. Однако в крайне редких случаях пища может задерживаться в желудке настолько долго, что образуется безоар.

Сначала врачи решили прекратить прием лекарств. Затем пациентка под медицинским наблюдением получила 1,5 литра диетической колы — специально без сахара, поскольку у нее был сахарный диабет второго типа. Ее состояние значительно улучшилось уже на следующий день. Дальнейшие обследования показали, что безоар исчез или вышел естественным путем из желудка. Хирургическое вмешательство больше не потребовалось.

Несмотря на необычный успех, врачи предостерегают от попыток повторить это лечение. Хотя кола на протяжении многих лет используется в медицине для растворения определенных безоаров, это делается только после подтверждения диагноза и под медицинским наблюдением.

Кроме того, эксперты отмечают, что такие препараты, как Ozempic и Wegovy, в целом считаются эффективными и безопасными для людей с диабетом или ожирением. Серьезные пищеварительные расстройства возникают крайне редко.

Напомним, что суеверный мужчина в центральном Китае получил отслойку сетчатки глаза после того, как неоднократно бил себя по глазу, который дергался, считая это признаком неудачи.

Также Даулат Гири Джи Махарадж — индийский монах-аскет, который уже пять лет непрерывно стоит на ногах после того, как дал обет не сидеть и не лежать в течение 12 лет.

Данный материал носит исключительно информационный характер и не содержит рекомендаций, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас возникли проблемы, обратитесь к специалисту.