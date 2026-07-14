Жінка скаржилася на біль у животі після ін'єкцій для схуднення: лікарі призначили їй пити колу

Лікарям вдалося вилікувати 63-річну жінку, яка мала ускладнення від ліків для схуднення, порадивши їй випити велику кількість газованої води.

Багато лікарів кажуть, що газована вода шкідлива здоров'я, але саме вона допомогла шлунку, що був забитий неперетравленою їжею. Саме до такого естримального лікування вдалася команда лікарів з Массачусетсу, яка стикнулася з незвичайним випадком літньої жінки, яка хотіла схуднути, пише Bild.

Випаваючи щодня 1,5 літра дієтичної коли, жінку вдалося врятувати.

У статті в "Медичному журналі Нової Англії" лікарі повідомили, що пацієнтка відчувала пекучий біль у верхній частині живота та правій стороні тулуба близько місяця, коли нарешті прийшла на огляд. Вона спробувала поширені ліки, але вони не допомогли.

Відео дня

Жінка приймала семаглутид, активний інгредієнт препаратів Ozempic та Wegovy, близько року. Це було успішно: завдяки ін'єкціям для схуднення вона вже втратила близько 18 кілограмів. Потім її стан раптово погіршився. Протягом тижнів вона страждала від сильної нудоти, блювоти, втрати апетиту та інтенсивного болю у верхній частині живота, який віддавав у спину. Коли навіть ліки від печії більше не допомагали, вона звернулася до відділення невідкладної допомоги.

Лікарі зробили незвичайне відкриття: неперетравлені частинки їжі в її шлунку затверділи в безоар — твердий шматок їжі, який і викликав її симптоми.

Як газована вода допомогла у лікуванні

Семаглутид уповільнює спорожнення шлунка. Саме його ефект змушує людей довше відчувати ситість і втрачати вагу. Але у дуже рідкісних випадках їжа може залишатися в шлунку так довго, що утворюється безоар.

Спочатку лікарі вирішили припинити прийом ліків. Потім пацієнтка під медичним наглядом отримала 1,5 літра дієтичної коли – навмисно без цукру через те, що мала цукровий діабет другого типу. Її стан значно покращився вже наступного дня. Подальші обстеження показали, що безоар зник або вийшов природним шляхом зі шлунка. Хірургічне втручання більше не знадобилося.

Незважаючи на незвичайний успіх, лікарі застерігають від імітації цього лікування. Хоча кола роками використовується в медицині для розчинення певних безоарів, це робиться лише після підтвердженого діагнозу та під медичним наглядом.

Також експерти наголошують, що такі ліки, як Ozempic та Wegovy, загалом вважаються ефективними та безпечними для людей з діабетом або ожирінням. Серйозні ускладнення травлення трапляються вкрай рідко.

Нагадаємо, що забобонний чоловік у центральному Китаї отримав відшарування сітківки ока після того, як неодноразово лупцював око, яке сіпалося, вважаючи це ознакою невдачі.

Також Даулат Гірі Джі Махарадж — індійський чернець-аскет, який безперервно стоїть уже п'ять років після того, як дав обітницю не сидіти і не лежати протягом 12 років.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.