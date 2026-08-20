17-летний школьник охотится за заброшенными складами: один из них принес ему невероятную прибыль

Школьник из США заработал почти 50 тысяч долларов, найдя в заброшенном складском боксе картины известных художников.

После этого случая 17-летний Майкл Хаскелл создал прибыльный бизнес. Парень покупает заброшенные склады, которые владельцы оставили без присмотра, а затем продает ценные вещи, найденные внутри, пишет Daily Mail.

У Майкла возникла такая идея два года назад после того, как он посмотрел реалити-шоу "Storage Wars", в котором участники покупают склады, выставленные на продажу по той или иной причине, а затем пытаются найти ценные вещи среди предметов, хранящихся в боксах.

Сначала это было хобби. Но потом он начал покупать боксы в Нью-Йорке и его окрестностях, надеясь найти там ценные вещи.

Складской бокс в Бруклине стал одной из самых удачных покупок подростка, ведь он заплатил за него всего 450 долларов. А внутри обнаружил коллекцию произведений искусства, в которой была картина Мана Рэя, а также рисунки Уолта Куна.

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Позже выяснилось, что склад ранее принадлежал арт-дилеру Эндрю Крисо. А продажа найденных там предметов принесла школьнику почти 50 тысяч долларов.

"Я всегда ищу следующего Крисо. Это был мой первый большой успех. После этого моя семья стала серьезно относиться к моему хобби", — рассказал подросток.

После такого успеха Майкл решил открыть свой полноценный бизнес. Он создал собственный магазин Mike’s Unique Treasures на eBay, где продает найденные вещи.

Сегодня школьник живёт вместе с мамой и ведёт бизнес из дома. А его ежемесячный доход от продажи находок превышает 7 тысяч долларов.

Он продолжает покупать новые складские боксы, надеясь снова найти вещи, которые будут стоить значительно дороже самого бокса.

Напомним, что 10 июля школьница вместе с матерью отправилась в частную клинику Centre MCO Côte d'Opale в Сен-Мартен-Булоне (Франция). 17-летней девочке должны были сделать операцию на голеностопном суставе. Но вместо этого ей удалили здоровые зубы.

Кроме того, в России запретили въезд 17-летнему британцу Александру Браудеру после того, как он опубликовал исследование о криптовалютных операциях, связанных с РФ. Подросток стал, вероятно, первым школьником в истории, в отношении которого Кремль ввел персональные санкции.