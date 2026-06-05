Впервые в истории: Кремль ввел санкции против 17-летнего школьника из Британии — какая причина

В России запретили въезд 17-летнему британцу Александру Браудеру после того, как он опубликовал исследование о криптовалютных операциях, связанных с РФ. Подросток стал, вероятно, первым школьником в истории, в отношении которого Кремль ввел персональные санкции.

Как говорится в материале британского таблоида Daily Star, российское Министерство иностранных дел внесло Александра Браудера в санкционный список. В Москве объяснили это тем, что юноша якобы причастен к распространению ложной информации о политике российских властей.

По данным издания, Браудер в течение длительного времени исследовал криптовалютные транзакции и сформировал собственную базу данных подозрительных операций. Среди них были и сделки, которые, по его мнению, могли использоваться для обхода западных санкций, введенных против России.

В общем, работа школьника вышла далеко за пределы обычного учебного проекта, и весной результаты его исследования представили в британском парламенте. После этого они привлекли внимание политиков, экспертов и медиа, которые следят за эффективностью санкционного давления на Россию.

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Александр Браудер Фото: Daily Star

Сам Александр воспринял решение Кремля без особых эмоций. В интервью британским журналистам он заявил, что не считает санкции наказанием. Наоборот, юноша убежден, что такая реакция свидетельствует о том, что его работа затронула вопросы, которые российские власти предпочли бы не выносить на широкую общественность.

"Меня это совсем не беспокоит. Наоборот, я воспринимаю эти санкции как своеобразную награду. Это лишь подтверждает, что мое расследование затронуло важные для России темы и что я ищу ответы в правильном направлении. Россия может вносить мое имя в любые списки, но это не изменит фактов, не повлияет на мою работу и не уменьшит давление, которое необходимо оказывать на российские власти", — заявил Александр Браудер.

Он также подчеркнул, что не собирается прекращать свою деятельность. По словам Браудера, криптовалюта остается одним из механизмов, который помогает России поддерживать финансовые потоки в условиях международных ограничений. Именно поэтому, считает он, контроль за такими операциями имеет важное значение.

Кроме того, отец подростка, инвестор Билл Браудер, назвал ситуацию беспрецедентной. В частности, он обратил внимание на то, что его сын сейчас учится в школе и готовится к выпускным экзаменам, однако это не помешало российским властям включить его в санкционный список.

"Это первый случай в истории, когда Россия ввела санкции против ученика старшей школы. Моему сыну всего 17 лет, он готовится к выпускным экзаменам A-level. Похоже, Путин стал настолько чувствительным к критике, что теперь под санкции попадают даже школьники", — заявил Билл Браудер.

Напомним, что санкции Запада против России ограничили доступ ее банков к международным финансам, технологиям и частично энергорынкам, что ударило по экономике. В то же время Россия продолжает продавать нефть и обходить часть ограничений через посредников и теневые схемы.

Также Фокус писал, что 5 июня Палата представителей США поддержала законопроект о помощи Украине, а также введение дополнительных жестких санкций против Кремля. В частности, документ предусматривает введение ограничений против российских политических лидеров и ключевых институтов, включая крупные банки, а также нефтегазовые и горнодобывающие компании. Кроме этого, предлагается введение 500% пошлин на импорт российских товаров в США и полный запрет на поставки российской сырой нефти на американский рынок.