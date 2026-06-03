"Тараканья стратегия" Кремля: как РФ находит дыры в санкциях и почему их невозможно закрыть полностью

Пока Брюссель готовит новый пакет санкций против России, Москва продолжает продавать нефть, находить обходные пути и получать западные комплектующие для оружия. Значит ли это, что санкционная война Запада провалилась? Или эффект есть, но он не так заметен на первый взгляд? Фокус выяснил, какие ограничения действительно бьют по российской экономике, а какие существуют скорее на бумаге.

В начале следующей недели Еврокомиссия может презентовать 21-й пакет санкций против Российской Федерации. Об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на свои источники в европейских дипломатических кругах. В следующий пакет санкций могут войти меры по дальнейшему давлению на криптовалюту, а также ограничения против финансовых учреждений в третьих странах (в том числе Центральной Азии), которые помогают российским банкам обходить санкции.

По данным Politico, российский теневой флот, перевозящий подсанкционную нефть, продолжает работать при фактической поддержке европейских финансовых рынков. Хотя западные страховщики официально ушли из России, суда получают страховое покрытие через российских посредников, а платежи проходят через европейские банки. Европейские чиновники и эксперты признают, что Россия создала альтернативные схемы морского страхования, которые работают в обход международных норм. Эта проблема обостряется на фоне подготовки 21-го пакета санкций ЕС, направленного против структур, помогающих Москве обходить ограничения.

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При всём разнообразии санкций, ни одна из них не работает как положено, считает экономический эксперт Геннадий Рябцев. Единственное, что действительно сработало, — это то, что не вошло в пакеты санкций, а именно отказ от закупок российского газа. Это был самый большой удар по российской экономике, и они так и не смогли найти ему замену, отметил в комментарии Фокусу экономист.

"То, что санкции являются скорее политическим шагом и существенно не влияют на российскую экономику, подтверждается тем, что в российских ракетах и дронах до сих пор присутствуют компоненты, произведённые на европейских предприятиях. Причём эти компоненты были проданы уже в 2025 году. Какие это санкции, если даже поставки товаров двойного назначения не удаётся прекратить?" — задается вопросом Рябцев.

Конечно, всё, что было введено, может иметь эффект тогда, когда у России не будет источников поступления средств от её традиционных направлений экспорта. В частности, если бы Трамп не начал иранскую авантюру, можно было бы ожидать достаточно существенного влияния от снижения цен на энергоносители, в том числе на нефтяную составляющую. Тогда бы начали работать и разные точечные санкции против отдельных российских предприятий. Но то, что сейчас введено, — это как мёртвому припарка, подчёркивает Рябцев.

"Я бы не спешил оценивать новые санкционные инициативы, поскольку между громкими заявлениями и итоговыми решениями часто существует большая разница. Нередко анонсированные как крайне жёсткие меры в итоге оказываются значительно мягче ожидаемого. Поэтому, на мой взгляд, важнее не количество новых пакетов санкций, а эффективность уже действующих ограничений. Если бы европейским странам удалось обеспечить полноценное выполнение ранее введённых санкций, это принесло бы гораздо больший эффект, чем принятие очередных пакетов с громкими обещаниями", — считает эксперт.

Удачные санкции против РФ есть и работают

Противоположного мнения о действии санкций против РФ придерживается экономист и экс-советник президента Олег Устенко. В частности, как отметил эксперт в комментарии Фокусу, есть очень успешные санкции, которые действительно ударили значительно и продолжают оказывать серьёзное влияние на экономическую ситуацию в России.

На первом месте — финансовые санкции, которые отрезали Россию от внешнего рынка заимствования капитала. Ни само государство, ни российские компании не могут выйти на внешний рынок и занять там деньги, как они делали раньше. Из-за этого у них возникают серьёзные проблемы.

"У РФ возникают проблемы, связанные с тем, что дефицит государственного бюджета значительный. В первом квартале текущего года он превысил отметку в 50 млрд долларов, а по результату первого полугодия будет находиться в пределах от 80 до 100 млрд долларов. У России нет возможности профинансировать этот дефицит за счёт внешнего источника, как обычно, делают все государства. Поэтому они постоянно ищут деньги, чтобы закрывать дыры", — подчёркивает Устенко.

Параллельно финансовые санкции и запрет на выход на внешний рынок относятся и к российскому бизнесу — частные и государственные компании не могут выходить на внешний рынок, заимствовать капитал и развивать свой бизнес. Денег нет, взять негде, развивать компании без денег нельзя. Размещение акций на международных рынках для российских компаний — это история прошлой жизни. Если денег нет, значит, инвестиции и развитие частного сектора сведены к минимуму.

"По моему мнению, одним из наиболее действенных шагов могло бы стать включение России в чёрный список FATF — международной организации, которая занимается противодействием отмыванию средств и финансированию незаконной деятельности. Украина с начала полномасштабной войны выступала за такое решение, однако, как мне кажется, эта позиция недостаточно жёстко и последовательно продвигалась на международной арене. В целом санкции, которые вводились против России, были правильными по своей сути, но в дальнейшем давление следовало усиливать более активно", — отметил Устенко.

Вторая группа санкций, которая была очень важна, — это всё, что касалось отрезания России от мирового сектора техники и технологий. Сначала ввели запрет на экспорт в Россию техники и технологий военного сектора, потом — двойного назначения, а затем практически на любой транспорт техники и технологий из западных стран.

"Если у тебя нет техники и технологий, можно сколько угодно говорить об импортозамещении, но по факту это не так. Страна не имеет возможности получать новые техники, технологии и обмениваться научной информацией. Нет доступа к НИОКР (научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам). Понятно, что отставание от мирового уровня нарастало с первого года войны и продолжает нарастать. Для Кремля импортозамещение — это не работающая история, особенно в части высокотехнологичной продукции", — считает Устенко.

Третья группа санкций — всё, что относится к рынку энергетических ресурсов, и самое основное — нефть. В декабре 2022 года был введён потолок цен на российскую нефть со стороны "Большой семёрки" — 60 долларов за баррель. Это достаточно больно ударило по доходам России и сократило возможности по финансированию военного и гражданского бюджета.

"Что касается газа, к сожалению, он продолжает продаваться на территорию ЕС. Срок полного отказа от российского газа обозначен 2027 год. Это означает, что европейцы, с одной стороны, помогали нам финансово, но с другой — продолжали давать деньги россиянам, покупая их газ. Это всегда предмет острых дискуссий при разработке новых санкционных пакетов", — подчеркнул экономист.

Также, по мнению эксперта, неплохо себя показали и меры по заморозке активов физических лиц. Иное дело, что Россия все эти годы учится обходить санкции. РФ, как считает Устенко, использует так называемую "тараканью стратегию".

"Они постоянно ищут дыры, как в студенческом общежитии: находят дыру, пытаются пролезть, когда вводится новый санкционный пакет. Потом дыру заделывают, но они ищут другую. Каждый новый санкционный пакет должен заделать дыру, которую нашли россияне в предыдущем. Это постоянный процесс. Не стоит думать, что можно полностью заделать все дыры. Для этого надо съехать из этого общежития, но я не верю, что у студента возможность съехать", — продолжает эксперт.

Какие санкции ввели против РФ

Санкции против России являются беспрецедентными по масштабу и скоординированными между основными партнёрами: Европейским Союзом, США, Великобританией, а также Японией, Канадой и другими странами G7. Главная цель — подорвать экономическую базу, которая позволяет России вести войну против Украины, ограничив доступ к технологиям, финансам и энергетическим рынкам.

Во-первых, были заморожены активы Центрального банка РФ на сотни миллиардов евро. Только в ЕС было заморожено около 210 млрд евро, что лишило Россию возможности использовать свои золотовалютные резервы для стабилизации экономики и финансирования войны. На основе процентного дохода от этих замороженных активов был создан механизм кредитования Украины на сумму около 45 млрд евро.

Во-вторых, ключевые российские банки, включая Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и многие другие, были отключены от международной системы межбанковских платежей SWIFT. Это сильно затруднило проведение международных расчётов.

В-третьих, под блокирующие санкции попали десятки российских банков. Это означает, что все их активы на территории стран-инициаторов замораживаются, а гражданам и компаниям этих стран запрещено вести с ними любые операции. Запрещены также операции с российским аналогом SWIFT — "Системой передачи финансовых сообщений" (СПФС), а с 2026 года расширен перечень транзакций с использованием карт национальной платёжной системы "Мир".

В-четвёртых, под санкции попали криптобиржи и сервисы, которые помогали обходить ограничения. Например, в 2025 году OFAC (Управление по контролю за иностранными активами США) ввёл санкции против биржи Garantex и её преемницы Grinex за помощь в отмывании денег и обходе санкций.

Не обошли санкции и экспорт энергоносителей, которые являются главными источниками финансирования российского бюджета.

ЕС ввёл запрет на импорт российской нефти, перевозимой по морю, а также на импорт угля. США и Великобритания ввели полный запрет на импорт российской нефти, газа и угля.

Кроме этого, страны G7 и ЕС ввели механизм, который запрещает западным компаниям (страховщикам, перевозчикам) предоставлять услуги по морской перевозке российской нефти, если она продаётся по цене выше установленного лимита.

А в 2025 году ЕС запретил импорт российского СПГ (с поэтапным введением) и его реэкспорт из портов ЕС в третьи страны. Также введён запрет на предоставление услуг по перевалке российского СПГ.

В том же году США и Великобритания ввели блокирующие санкции против крупнейших российских нефтяных компаний — "Роснефти" и "Лукойла", а также их дочерних структур.

Санкции коснулись и прекращения поставок критически важных технологий и комплектующих, необходимых России для производства современного оружия и поддержания промышленного потенциала. Введён практически полный запрет на экспорт в Россию товаров и технологий двойного назначения, микроэлектроники, авиационных двигателей, станков с ЧПУ, компонентов для дронов, а также химикатов и навигационного оборудования.

Введён запрет или серьёзные ограничения на ввоз из России широкого спектра товаров: стали, цветных металлов (медь, алюминий), драгоценных металлов (золото, алмазы), древесины, цемента, химической продукции, алкоголя и морепродуктов.

Под персональные санкции попали тысячи физических и юридических лиц, причастных к войне, — государственные деятели, олигархи и бизнесмены, пропагандисты, военные и так далее.

К тому же ЕС приостановил действие лицензий на вещание для нескольких крупнейших российских пропагандистских СМИ (RT, Sputnik и др.), обвинив их в систематической дезинформации. Россия была отстранена от участия во многих международных культурных и спортивных событиях.

Отдельно были приняты меры, направленные на изоляцию России и пресечение обхода других санкций.

ЕС, США, Великобритания и другие страны закрыли своё воздушное пространство для всех российских самолётов и порты для российских судов. А кроме этого началась борьба с "теневым флотом" — появлением старых танкеров с неясной страной регистрации и владельцами. Уже сотни таких судов внесены в санкционные списки, и им запрещён вход в порты.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что российский "теневой флот", который помогает Москве обходить нефтяные санкции, сам превратился в серьёзную угрозу для мировой экологии.