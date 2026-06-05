Вперше в історії: Кремль запровадив санкції проти 17-річного школяра з Британії — яка причина

У Росії заборонили в'їзд 17-річному британцю Олександру Браудеру після того, як він опублікував дослідження про криптовалютні операції, пов'язані з РФ. Підліток став, ймовірно, першим школярем в історії, щодо якого Кремль запровадив персональні санкції.

Як йдеться в матеріалі британського таблоїда Daily Star, російське Міністерство закордонних справ внесло Олександра Браудера до санкційного списку. У Москві пояснили це тим, що юнак нібито причетний до поширення неправдивої інформації про політику російської влади.

За даними видання, Браудер протягом тривалого часу досліджував криптовалютні транзакції та сформував власну базу даних підозрілих операцій. Серед них були й угоди, які, на його думку, могли використовуватися для обходу західних санкцій, запроваджених проти Росії.

Загалом, робота школяра вийшла далеко за межі звичайного навчального проєкту, і навесні результати його дослідження представили в британському парламенті. Після цього вони привернули увагу політиків, експертів та медіа, які стежать за ефективністю санкційного тиску на Росію.

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Олександр Браудер Фото: Daily Star

Сам Олександр сприйняв рішення Кремля без особливих емоцій. В інтерв'ю британським журналістам він заявив, що не вважає санкції покаранням. Навпаки, юнак переконаний, що така реакція свідчить про те, що його робота зачепила питання, які російська влада воліла б не виносити на широкий загал.

"Мене це зовсім не турбує. Навпаки, я сприймаю ці санкції як своєрідну відзнаку. Це лише підтверджує, що моє розслідування зачепило важливі для Росії теми і що я шукаю відповіді у правильному напрямку. Росія може вносити моє ім'я до будь-яких списків, але це не змінить фактів, не вплине на мою роботу і не зменшить тиск, який необхідно чинити на російську владу", — заявив Олександр Браудер.

Він також наголосив, що не збирається припиняти свою діяльність. За словами Браудера, криптовалюта залишається одним із механізмів, який допомагає Росії підтримувати фінансові потоки в умовах міжнародних обмежень. Саме тому, вважає він, контроль за такими операціями має важливе значення.

Крім того, батько підлітка, інвестор Білл Браудер, назвав ситуацію безпрецедентною. Зокрема, він звернув увагу на те, що його син наразі навчається у школі та готується до випускних іспитів, однак це не завадило російській владі включити його до санкційного списку.

"Це перший випадок в історії, коли Росія запровадила санкції проти учня старшої школи. Моєму синові лише 17 років, він готується до випускних іспитів A-level. Схоже, Путін став настільки чутливим до критики, що тепер під санкції потрапляють навіть школярі", — заявив Білл Браудер.

Нагадаємо, що санкції Заходу проти Росії обмежили доступ її банків до міжнародних фінансів, технологій і частково енергоринків, що вдарило по економіці. Водночас Росія продовжує продавати нафту та обходити частину обмежень через посередників і тіньові схеми.

Також Фокус писав, що 5 червня Палата представників США підтримала законопроєкт щодо допомоги Україні, а також запровадження додаткових жорстких санкцій проти Кремля. Зокрема, документ передбачає запровадження обмежень проти російських політичних лідерів та ключових інституцій, включно з великими банками, а також нафтогазовими й гірничодобувними компаніями. Окрім цього, пропонується введення 500% мит на імпорт російських товарів до США та повна заборона на постачання російської сирої нафти на американський ринок.