Карточки Pokémon принесли мальчику целое состояние: сколько он получил на аукционе

12-летний мальчик из Японии очень выгодно продал в Париже свою коллекцию карточек из известного аниме о покемонах. Её стоимость составила 100 000 евро.

До этого 12-летний Токихиро Масуда из японского города Гифу покупал карточки, потому что ему нравились персонажи из аниме, сообщает Le Parisien.

А потом он начал всерьёз изучать коллекции, выяснять их стоимость, проверять состояние, серийные номера и имена художников.

Он рассказал, что, подробно разобравшись во всём, убедил маму купить нужный экземпляр и шаг за шагом научился распознавать по-настоящему ценные карточки.

Перед продажей коллекции японские эксперты посоветовали школьнику выставить её на европейские торги, поскольку там цена могла оказаться более выгодной. Тогда семья Масуды решила выбрать аукцион в парижском квартале Друо и отправилась во Францию.

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Сообщается, что для 12-летнего Токихиро Масуды это была первая поездка за границу, которая увенчалась большим успехом.

После аукциона он признался, что немного расстроен, ведь в проданной коллекции была его любимая карточка. Но эта поездка в Париж ему понравилась.

Напомним, что школьник по имени Женя из Житомирской области решил помочь курице без лапки. Для этого он сам напечатал для нее протез на школьном 3D-принтере.

Кроме того, школьник из США заработал почти 50 тысяч долларов, найдя в заброшенном складском боксе картины известных художников. После этого случая 17-летний Майкл Хаскелл создал прибыльный бизнес. Парень покупает заброшенные склады, которые владельцы оставили без присмотра, а затем продает ценные вещи, найденные внутри.