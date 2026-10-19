Школьник из Житомирской области создал протез для курицы на 3D-принтере: история тронула сеть

Школьник по имени Женя из Житомирской области решил помочь курице без лапки. Для этого он сам напечатал для нее протез на школьном 3D-принтере.

Историю о мальчике рассказал в Threads пользователь под ником yanovychzhenya. Пост об этой трогательной истории уже прочитали тысячи раз в сети.

Школьник напечатал протез лапки для курицы на 3D-принтере

Автор публикации рассказывает, что мальчику по имени Женя нравится учиться. Однажды мальчик напечатал на принтере лапку для курицы. Ведь в деревне с животными часто что-то случается. Теперь курица живет с протезом.

"Это обычная деревня в Житомирской области. Там находится обычная сельская школа. В ней учится обычный сельский мальчик Женя. В отличие от большинства детей в классе, ему нравится учиться. Женя старается. Мой друг преподает информатику в обычной сельской школе. И достал для школы 3D-принтер, чтобы заинтересовать детей. И вот однажды Женя напечатал на принтере лапку для курицы. Потому что в деревне часто что-то случается с животными. Теперь это обычная курица из Житомирской области с протезом", — подытожил автор.

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В комментариях многие пользователи социальной сети были тронуты поступком парня.

"Передайте Жене и вашему другу, что они красавцы! Только благодаря таким хорошим новостям сохраняется хоть какая-то вера в людей", — написала одна из пользовательниц.

Напомним, что 13-летний Владимир Олейник из Сум вырастил на даче тыкву весом 210 кг 700 г. Это почти вдвое больше действующего рекорда Украины. Школьник уже подал заявку в Национальный реестр рекордов.

Кроме того, школьник из США заработал почти 50 тысяч долларов, найдя в заброшенном складском боксе картины известных художников. После этого случая 17-летний Майкл Хаскелл создал прибыльный бизнес. Парень покупает заброшенные склады, которые владельцы оставили без присмотра, а затем продает ценные вещи, найденные внутри.