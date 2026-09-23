Тыква на 210 килограммов: 13-летний школьник из Сум претендует на рекорд Украины

13-летний Владимир Олейник из Сум вырастил на даче тыкву весом 210 кг 700 г. Это почти вдвое больше действующего рекорда Украины. Школьник уже подал заявку в Национальный реестр рекордов.

Тыкву весом 210 кг 700 г вырастил на дачном участке 13-летний житель Сум Владимир Олейник. Действующий рекорд Украины, по данным Национального реестра, составляет 137,5 кг, поэтому у школьника есть все шансы его побить. Об этом сообщает "Суспільне Сумы".

Еще до взвешивания подросток рассчитывал вес плода с помощью специального онлайн-калькулятора, который учитывает окружность, форму и внутреннюю полость тыквы.

Чтобы добиться такого результата, парень заказал семена сорта "Атлантический гигант". Для растения подготовили посадочную яму объемом 2,5 кубометра, заполненную перегноем и удобрениями, а в течение сезона тыква нуждалась в интенсивном поливе и регулярной подкормке.

Видео дня

Идея вырастить рекордсмена возникла несколько лет назад, а Владимир приступил к её реализации в 2025 году.

"У меня была цель — обязательно побить рекорд. И вот где-то в 10-х числах августа, месяц назад, мы начали подавать заявку на рекорд. И договорились, что сегодня будем снимать видео его взвешивания на сертифицированных весах", — рассказал школьник.

Плод отделили от ботвы, перекатили на сертифицированные весы и зафиксировали всё на видео. Сам Владимир ожидал около 186 кг, поэтому результат его приятно удивил. Записи уже отправили в Национальный реестр рекордов.

Мякоть школьник планирует использовать в кулинарии, а часть, возможно, отдать животным в "Бабушкин двор" в парке. Самым ценным он считает семена: часть оставит себе, часть продаст.

Директор областного департамента агропромышленного развития Александр Маслак отметил, что бахчевые культуры для Сумской области нетипичны, а местные аграрии выращивают тыквы преимущественно ради семян, поэтому даже плоды весом 20–30 кг считают крупными. Уникальность случая еще и в том, что весь технологический цикл подросток прошел самостоятельно.

Отец мальчика Василий Олийник рассказал, что сын интересуется растениями с детства: среди первых экспериментов были финик из косточки и мандарин.

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