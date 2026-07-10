Плотоядная рекордсменка: американец вырастил самую большую венерину мухоловку в мире (видео)

Джеремайя Харрис с детства увлекается выращиванием плотоядных растений и уже установил несколько мировых рекордов.

Недавно мужчина, который является президентом Колорадского общества плотоядных растений, основанном в 2003 году, завоевал титул обладателя самой большой ловушки на венериной мухоловке — монстра размером 6,6 см, говорится на сайте Книги рекордов Гиннеса.

Измерение основано на средней жилке, то есть, самой широкой точке в задней части ловушки. В природе же большинство ловушек на венериных мухоловках обычно достигают всего 2–3 см в ширину.

Фото: Guinnessworldrecords

Харрис выращивает всевозможные плотоядные растения (включая кувшинковые растения с жидкой мякотью и липкие росянки) в комплексе тропических теплиц, которые занимают большую часть его заднего двора.

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Фактически, он может похвастаться одной из самых обширных живых коллекций плотоядных растений в США. Фавориткой Харриса является венерина мухоловка. Его всегда привлекало это растение.

"Меня заворожили венерины мухоловки с тех пор, как родители подарили мне одну, когда мне было пять лет, в 1992 году. Честно говоря, я считаю венериную мухоловку одним из самых знаковых растений в мире, не говоря уже о хищных растениях. Как сказал Чарльз Дарвин: "Это растение… одно из самых удивительных в мире", — признается он.

У мужчины — почти 500 различных сортов, и каждый год появляется что-то новое.

Впервые Харрис завоевал титул обладателя самой большой ловушки на венериной мухоловке в 2020 году, получив лист длиной 5 см на сорте, известном как Alien.

Его последний рекорд был установлен другим сортом — GJ Montecore, первоначально выведенным Матиасом Майером из питомника Green Jaws Nursery в Германии в 2014 году. Харрис также выращивает этот сорт с 2020 года.

GJ Montecore — очень капризный сорт, признается Джеремайя. По его словам, эту мухоловку очень трудно содержать, потому что она не может питаться насекомыми самостоятельно.

"Мне приходится ее удобрять — но очень осторожно! Слишком много удобрений может навредить больше, чем помочь", — говорит рекордсмен.

Фото: Guinnessworldrecords

Теперь, будучи трехкратным обладателем этого титула, Харрис с удовольствием делится советами с другими любителями этого растения.

"Пересаживайте каждый год. Обеспечьте очень яркий свет. Правильно подберите удобрение. Начните с клона, который уже показал себя исключительно крупным растением, способным создавать ловушки", — говорит он.

Напомним, как венерина мухоловка понимает, что пора захлопывать ловушку.

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