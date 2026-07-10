М'ясоїдна рекордсменка: американець виростив найбільшу венерину мухоловку у світі (відео)

Джеремайя Харріс з дитинства захоплюється вирощуванням м’ясоїдних рослин і вже встановив кілька світових рекордів.

Нещодавно чоловік, який є президентом Колорадського товариства хижих рослин, заснованого у 2003 році, здобув титул володаря найбільшої пастки на венериній мухоловці — монстра розміром 6,6 см, йдеться на сайті Книги рекордів Гіннеса.

Вимірювання базується на середній жилці, тобто найширшій точці в задній частині пастки. У природі ж більшість пасток на венериних мухоловках зазвичай досягають усього 2–3 см завширшки.

Фото: Guinnessworldrecords

Гарріс вирощує найрізноманітніші хижі рослини (включно з лататтєвими рослинами з рідкою м’якоттю та липкими росичками) у комплексі тропічних теплиць, що займають більшу частину його заднього двору.

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Фактично, він може похвалитися однією з найширших колекцій живих м’ясоїдних рослин у США. Улюбленою рослиною Гарріса є венерина мухоловка. Ця рослина завжди його приваблювала.

"Мене зачарували венерині мухоловки з того часу, як батьки подарували мені одну, коли мені було п’ять років, у 1992 році. Чесно кажучи, я вважаю венерину мухоловку однією з найзнаковіших рослин у світі, не кажучи вже про хижі рослини. Як сказав Чарльз Дарвін: "Ця рослина… одна з найдивовижніших у світі", — зізнається він.

У чоловіка — майже 500 різних сортів, і щороку з’являється щось нове.

Уперше Гарріс завоював титул володаря найбільшої пастки на венериній мухоловці у 2020 році, отримавши листок довжиною 5 см на сорті, відомому як Alien.

Його останній рекорд був встановлений іншим сортом — GJ Montecore, який спочатку вивів Матіас Майєр із розплідника Green Jaws Nursery у Німеччині у 2014 році. Гарріс також вирощує цей сорт з 2020 року.

GJ Montecore — дуже вибагливий сорт, визнає Джеремайя. За його словами, цю мухоловку дуже важко вирощувати, оскільки вона не може самостійно харчуватися комахами.

"Мені доводиться її підживлювати — але дуже обережно! Занадто багато добрив може більше нашкодити, ніж допомогти", — каже рекордсмен.

Фото: Guinnessworldrecords

Тепер, ставши триразовим володарем цього титулу, Гарріс із задоволенням ділиться порадами з іншими шанувальниками цієї рослини.

"Пересаджуйте щороку. Забезпечте дуже яскраве освітлення. Правильно підберіть добриво. Почніть із відростка, який уже проявив себе як надзвичайно велика рослина, здатна створювати пастки", — каже він.

Нагадаємо, як венерина мухоловка розуміє, що настав час зачиняти пастку.

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