Шкідливий характер ні до чого: вчені з'ясували, чому кішки їдять кімнатні рослини

Власники кішок досить добре знайомі з примхами своїх вихованців, а деякі з них часто списують на шкідливий характер. Наприклад, звичка багатьох котів з'їдати кімнатні рослини.

Дослідники з Університету Хай-Пойнт у Північній Кароліні вважають, що кішкам подобається їсти деякі види трави або кімнатних рослин. Вони це роблять для того, щоб вивести зі свого кишківника грудки шерсті, пише Discovery Magazine.

Під час свого дослідження, в якому вивчали грудки котячої шерсті, вчені з'ясували, що травинки можуть переплітатися з шерстю і разом з нею виходить з організму. Експерти кажуть, що весь процес дуже нагадує прочищення каналізації.

Таке відкриття говорить про те, що кішки можуть використовувати навколишнє середовище як інструмент для боротьби з побічними ефектами догляду за собою.

Донедавна вважалося, що кішки їдять траву та інші рослини для того, щоб позбутися паразитів, таких як глисти. І в цій ідеї була певна логіка, наприклад, так роблять вовки, цивети, а також шимпанзе і бонобо. З'їдена ними трава допомагає тваринам виводити паразитів з організму разом із калом.

Вчені замислилися над тим, чи може шорстка поверхня травинок допомагати кішці відригувати грудки шерсті? Для того, щоб відповісти на це запитання команді довелося провести мікроскопічне дослідження рослинного матеріалу всередині справжніх грудок шерсті.

Для дослідження було відібрано шість зразків грудочок вовни, які розрізали на частини та вкрили золотом для електропровідності, щоб вивчити їх під скануючим електронним мікроскопом (СЕМ).

Аналіз показав, що зазубрені краї рослин і виступи на їхньому листі стирчали на всі боки, як мікроскопічні зубці. У цих структур був ідеальний розмір, щоб захопити пасма котячої шерсті. Це було схоже на целюлозні волокна, які вже додають у деякі котячі корми з ефектом виведення шерсті.

Водночас експеримент показав, що у випадку з кішками, трава ніяк не допомагала для виведення паразитів. Круглі та стрічкові черв'яки в 60 разів більші за ці рослинні структури, щоб їх можна було спіймати тим самим способом.

Науковці з'ясували, що домашніх тварин найбільше приваблювали садові трави та морозостійкі кімнатні рослини, такі як традесканція. Загалом усі ці рослини мали одну спільну рису: у них була шорстка поверхня на мікроскопічному рівні.

