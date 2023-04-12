Навіщо кішки нас облизують: що насправді намагаються сказати вихованці

Кішки — досить незалежні істоти, але вони виявляють прихильність по-своєму, навіть якщо це включає в себе чухання язиком і кілька сумнівних виразів обличчя.

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Кішки та коти — майстри загадок, їхня поведінка часто ставить нас у глухий кут. Звичайно, ми знаємо, що вони максимально неадекватно поводяться, коли бачать огірок, але як щодо того, коли вони починають нас облизувати? Це не схоже на собак, які, як ми знаємо, соціальні та не мають почуття особистих кордонів, пише How Stuff Works. Але іноді ваша кішка облизує вас, і виникає питання: навіщо?

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За словами Аніти Келсі, фахівчиня з поведінки кішок і автора книги "Поговоримо про кішок", кішки вивчають світ ротом і гризуть предмети, тому вилизування для них є природним. Вони вилизують себе для грумінгу і вилизують інших кішок у рамках поведінки, званої ало-грумінг, для встановлення зв'язку і грумінгу.

У кішок дуже розвинений нюх: близько 200 мільйонів нюхових рецепторів порівняно з 5 мільйонами наших. Вони нюхають через ніс короткими, швидкими вдихами, щоб вловити молекули запаху і проаналізувати їх через орган на верхньому піднебінні, званий органом Якобсона. Коли вони використовують свій орган Якобсона, вони роблять обличчя, яке вчені називають флемен-реакцією.

Флемен-реакція — це коли кішка робить таке обличчя, наче відчула щось неприємне і намагається вирішити, що це — гидота чи смакота. Це схоже на те, як кішка куштує вишукане вино або сир, тільки замість вишуканого напою і закуски в її меню входить запах. Тож якщо ваша кішка раптом виглядає так, ніби вона робить дивну пародію на Елвіса з вигнутою губою, не хвилюйтеся, вона просто вдихає запах за допомогою свого суперпотужного органу Якобсона.

Але чому кішки лижуть людей? За словами Келсі, вони роблять це, щоб показати близькість, зв'язок і прихильність. Вони доглядають за нами, як це роблять з іншими кішками, з якими вони зблизилися. Їм подобається вдихати наш запах, і вони люблять пахви через сильний запах. Хоча кішки не виявляють прихильність так бурхливо, як собаки, у них є свої способи висловити любов, наприклад, залишатися в нашій компанії, муркотіти, спати поруч з нами і тертися об нас.

Однак іноді вилизування кішки може бути викликано іншими причинами. Можливо, кішка мітить вас як свою територію або вилизує вас, тому що знайшла щось смачне, наприклад, лосьйон для рук або залишки сніданку. Якщо ваша кішка вилизує якийсь конкретний косметичний засіб або мазь, запитайте у ветеринара, чи безпечний він для її організму. Крім того, деякі кішки вилизують шерсть, щоб впоратися зі стресом або страхом, що з часом може призвести до надмірного догляду і появи лисих плям. У таких випадках краще запитати ветеринара про лікування.

Хоча це дуже приємно, що ви подобаєтеся кішці і вона хоче доглядати за вами, іноді це може бути занадто надокучливим. Язики кішок шорсткі та грубі, тому що вони потрібні їм як щітка для вичісування шерсті та видалення бруду, лупи та бліх. Тому, щоб кішка не завдала вам болю, спробуйте відволікти її іграшкою, погладити щіткою або просто піти. І хто знає, можливо, картонна коробка посеред підлоги теж здатна творити чудеса відволікання пухнастих залицяльників.

Раніше Фокус писав про те, як правильно гладити котиків. Пестини дозволяють власникам і вихованцям зблизитися і виявити свою взаємну прихильність.