Зачем кошки нас облизывают: что на самом деле пытаются сказать питомцы

Кошки — достаточно независимые существа, но они проявляют привязанность по-своему, даже если это включает в себя почесывание языком и несколько сомнительных выражений лица.

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Кошки и коты – мастера загадок, их поведение часто ставит нас в тупик. Конечно, мы знаем, что они максимально неадекватно ведут себя, когда видят огурец, но как насчет того, когда они начинают нас облизывать? Это не похоже на собак, которые, как мы знаем, социальны и не имеют чувства личных границ, пишет How Stuff Works. Но время от времени ваша кошка облизывает вас, и возникает вопрос: зачем?

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По словам Аниты Келси, специалиста по поведению кошек и автора книги "Поговорим о кошках", кошки изучают мир ртом и грызут предметы, поэтому вылизывание для них естественно. Они вылизывают себя для груминга и вылизывают других кошек в рамках поведения, называемого алло-груминг, для установления связи и груминга.

У кошек очень развито обоняние: около 200 миллионов обонятельных рецепторов по сравнению с 5 миллионами наших. Они нюхают через нос короткими, быстрыми вдохами, чтобы уловить молекулы запаха и проанализировать их через орган на верхнем небе, называемый органом Якобсона. Когда они используют свой орган Якобсона, они делают лицо, которое ученые называют флемен-реакцией.

Флемен-реакция — это когда кошка делает такое лицо, как будто почуяла что-то неприятное и пытается решить, что это — гадость или вкуснятина. Это похоже на то, как кошка пробует изысканное вино или сыр, только вместо изысканного напитка и закуски в ее меню входит запах. Так что если ваша кошка вдруг выглядит так, будто она делает странную пародию на Элвиса с выгнутой губой, не волнуйтесь, она просто вдыхает запах с помощью своего супермощного органа Якобсона.

Но почему кошки лижут людей? По словам Келси, они делают это, чтобы показать близость, связь и привязанность. Они ухаживают за нами, как это делают с другими кошками, с которыми они сблизились. Им нравится вдыхать наш запах, и они любят подмышки из-за сильного запаха. Хотя кошки не проявляют привязанность так бурно, как собаки, у них есть свои способы выразить любовь, например, оставаться в нашей компании, мурлыкать, спать рядом с нами и тереться об нас.

Однако иногда вылизывание кошки может быть вызвано другими причинами. Возможно, кошка метит вас как свою территорию или вылизывает вас, потому что нашла что-то вкусное, например, лосьон для рук или остатки завтрака. Если ваша кошка вылизывает какое-то конкретное косметическое средство или мазь, спросите у ветеринара, безопасно ли оно для ее организма. Кроме того, некоторые кошки вылизывают шерсть, чтобы справиться со стрессом или страхом, что со временем может привести к чрезмерному уходу и появлению лысых пятен. В таких случаях лучше спросить ветеринара о лечении.

Хотя это очень приятно, что вы нравитесь кошке и она хочет ухаживать за вами, иногда это может быть слишком надоедливым. Языки кошек шершавые и грубые, потому что они нужны им как щетка для вычесывания шерсти и удаления грязи, перхоти и блох. Поэтому, чтобы кошка не причинила вам боль, попробуйте отвлечь ее игрушкой, погладить щеткой или просто уйти. И кто знает, может быть, картонная коробка посреди пола тоже способна творить чудеса отвлечения пушистых ухажеров.

Ранее Фокус писал о том, как правильно гладить котиков. Ласки позволяют владельцам и питомцам сблизиться и проявить свою взаимную привязанность.