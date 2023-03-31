Следите за руками. Ученые рассказали, как правильно гладить кошек, чтобы им это нравилось

Нам может показаться, что мы идеально изучили своего питомца, однако исследователи считают — мы все это время неправильно гладили наших кошек.

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Ласки позволяют владельцам и питомцам сблизиться и проявить свою взаимную привязанность. Однако если ваша кошка постоянно огрызается и не дает к себе прикоснуться, вы, вероятно, делаете что-то не так, пишет Daily Mail.

Эксперты по поведению кошек из Университета Ноттингем Трент обнаружили, что наши питомцы на самом деле ненавидят, когда их гладят по направлению шерсти, вокруг ног, по бокам и в области горла. Если ваш питомец все же позволяет вам касаться этих зон, ученые полагают, он терпит в надежде на то, что за этим последует вознаграждение в виде еды.

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По словам доктора Лорен Финки, они с коллегами обнаружили, что на самом деле лучший способ погладить кошку — касаться лишь частей вокруг ее морды, например погладить щеки, основание ушей и области под подбородком. Ученые полагают, что это связано с тем, что именно на этих участках находится наибольшее количество кожных желез, которые производят запах. Поэтому кошки весьма мотивированы использовать эти области для распространения своего запаха.

Ранее считалось, что кошки в качестве домашних питомцев были привезены древними египтянами около 3600 лет назад, однако последние достижения науки в тестировании ДНК показывают, что наша общая история намного длиннее — кошки и люди живут бок о бок уже около 10 000 лет.

В Древнем Египте кошачьи считались членами королевской семьи — они носили драгоценности и лакомились едой, приготовленной для королей. Сегодня же кошки считаются вторыми по популярности домашними питомцами, в этом рейтинге они уступают лишь собакам.

Эти животные славятся репутацией приятных, любопытных и верных, однако всем владельцам также известна и их другая, весьма своенравная, сторона. Ученые полагают, что злобная сторона кошек как раз пробуждается в тот момент, когда дело доходит до неправильных ласк.

Финка отмечает, что владельцам стоит помнить, что кошки по природе своей не являются социальными и тактильными существами, а потому нам стоит лучше изучить то, как и где их стоит гладить. Например, почесывание живота в действительности может быть неприятно питомцам, так как в этот момент они чувствуют себя уязвимыми — жизненно важные органы кошки в этот момент обнажены, а потому даже самое мягкое касание живота может восприниматься животным как угроза.

Исследователи также назвали несколько признаков того, что наши кошки раздражены. Например:

поворачивают голову в сторону наших рук или нас самих;

замирают и перестают мурлыкать;

уши повернуты в сторону или кажутся приплюснутыми;

начинают вылизывать взъерошенную шерсть;

начинают дергать хвостом.

Ученые отмечают, что это достаточно неприметные, но весьма красноречивые признаки. В то же время исследования показывают, что прикосновения к морде на самом деле вызывают обратный эффект.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали самые умные породы кошек в мире.