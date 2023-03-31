Слідкуйте за руками. Вчені розповіли, як правильно гладити кішок, щоб це їм подобалося
Нам може здатися, що ми ідеально вивчили свого улюбленця, проте дослідники вважають, що ми весь цей час неправильно гладили наших кішок.
Пестощі дозволяють власникам і улюбленцям зблизитися і виявити свою взаємну прихильність. Однак якщо ваша кішка постійно огризається і не дає себе торкнутися, ви, ймовірно, робите щось не так, пише Daily Mail.
Експерти з поведінки кішок з Університету Ноттінгем Трент виявили, що наші улюбленці насправді ненавидять, коли їх гладять у напрямку вовни, навколо ніг, з боків та в області горла. Якщо ваш улюбленець все ж таки дозволяє вам торкатися цих зон, вчені вважають, він терпить, маючи надію, що він отримає винагороду у вигляді їжі.
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За словами докторки Лорен Фінки, вони з колегами виявили, що насправді найкращий спосіб погладити кішку — торкатися лише частин навколо її морди, наприклад, погладити щоки, основу вух та ділянку під підборіддям. Вчені вважають, що це пов'язано з тим, що саме на цих ділянках знаходиться найбільша кількість шкірних залоз, які виробляють запах. Тому кішки дуже мотивовані використовувати ці області для поширення свого запаху.
Раніше вважалося, що у якості домашніх улюбленців кішки були привезені стародавніми єгиптянами близько 3600 років тому, проте останні досягнення науки у тестуванні ДНК показують, що наша спільна історія набагато довша — кішки та люди живуть пліч-о-пліч уже близько 10 000 років.
У Стародавньому Єгипті котячі вважалися членами королівської сім'ї — вони носили коштовності та ласували їжею, приготованою для королів. Сьогодні ж кішки вважаються другими за популярністю домашніми улюбленцями, у цьому рейтингу вони поступаються лише собакам.
Ці тварини славляться репутацією приємних, цікавих і вірних, проте всім власникам також відома і їхня інша, дуже норовлива сторона. Вчені вважають, що злісний бік кішок якраз прокидається в той момент, коли справа стосується неправильних пестощів.
Фінка зазначає, що власникам варто пам'ятати, що кішки за своєю природою не є соціальними й тактильними істотами, а тому нам варто краще вивчити те, як і де їх варто гладити. Наприклад, чухання живота насправді може бути неприємно улюбленцям, тому що в цей момент вони почуваються вразливими — життєво важливі органи кішки в цей момент оголені, а тому навіть м'який дотик до живота може сприйматися твариною як загроза.
Дослідники також назвали кілька ознак того, що наші кішки роздратовані. Наприклад:
- повертають голову у бік наших рук чи нас самих;
- завмирають і перестають муркотіти;
- вуха повернені вбік або здаються плескатими;
- починають вилизувати скуйовджену вовну;
- починають смикати хвостом.
Вчені відзначають, що це досить непомітні, але дуже промовисті ознаки. У той самий час дослідження показують, що дотик до морди насправді викликають зворотний ефект.
Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали найрозумніші породи кішок у світі.