Вредный характер ни при чем: ученые выяснили, почему кошки едят комнатные растения

Владельцы кошек достаточно хорошо знакомы с причудами своих питомцев, а некоторые из них часто списывают на вредный характер. Например, привычка многих котов съедать комнатные растения.

Исследователи из Университета Хай-Пойнт в Северной Каролине считают, что кошкам нравится есть некоторые виды травы или комнатных растений. Они это делают для того, чтобы вывести из своего кишечника комки шерсти, пишет Discovery Magazine.

Во время своего исследования, в котором изучали комки кошачьей шерсти, ученые выяснили, что травинки могут переплетаться с шерстью и вместе с ней выходит из организма. Эксперты говорят, что весь процесс очень напоминает прочистку канализации.

Такое открытие говорит о том, что кошки могут использовать окружающую среду как инструмент для борьбы с побочными эффектами ухода за собой.

До недавнего времени считало, что кошки едят траву и другие растения для того, чтобы избавиться от паразитов, таких как глисты. И в этой идее была определенная логика, к примеру, так делают волки, циветты, а также шимпанзе и бонобо. Съеденная ими трава помогает животным выводить паразитов из организма вместе с калом.

Ученые задумались о том, может ли шершавая поверхность травинок помогать кошка отрыгивать комки шерсти? Для того, чтобы ответить на этот вопрос команде пришлось провести микроскопическое исследование растительного материала внутри настоящих комков шерсти.

Для исследования были отобраны шесть образцов комочков шерсти, которые были разрезаны на части и покрыты золотом для электропроводности, чтобы изучить их под сканирующим электронным микроскопом (СЭМ).

Анализ показал, что зазубренные края растений и выступы на их листьях, торчали во все стороны, как микроскопические зубцы. У этих структур был идеальный размер, чтобы захватить пряди кошачьей шерсти. Это было похоже на целлюлозные волокна, которые уже добавляют в некоторые кошачьи корма с шерстевыводящим эффектом.

В это же время, эксперимент показал, что в случае с кошками, трава никак не помогала для выведения паразитов. Круглые и ленточные черви в 60 раз крупнее этих растительных структур, чтобы их можно было поймать тем же способом.

Ученые выяснили, что домашних животных больше всего привлекали садовые травы и морозостойкие комнатные растения, такие как традесканция. В целом все эти растения имели одну общую черту: у них была шероховатая поверхность на микроскопическом уровне.

