Як венерина мухоловка розуміє, що час зачиняти пастку

Нове дослідження показало, що венерина мухоловка точно знає, коли в її пастку потрапляє здобич, і коли потрібно її закривати.

Рослина венерина мухоловка приваблює здобич фруктовим ароматом. Після того, як рослина ловить жертву, вона починає її перетравлювати протягом 5-12 днів, викидаючи порожню оболонку після їжі. Незважаючи на те, що весь процес полювання давно відомий, досі залишався загадкою молекулярний механізм венериної мухоловки, пише Gizmodo.

У новій статті японські вчені пишуть, що іонний канал в основі волоскових рецепторів рослини служить підсилювачем для сигналу тривоги, який вимагає закрити пастку. Під час експериментів учені спробували дізнатися, як саме рослина без нервової системи може перетворити фізичний стимул на біологічний сингал.

У попередньому дослідженні вчені вже з'ясували, що мухоловка може "рахувати" кількість одержуваних стимуляцій і зачиняє свої пастки тільки тоді, коли ці стимули перевищують певний поріг. Інші дослідження показали, що коливання кальцію працюють як короткочасна пам'ять рослини.

Для нового експерименту було створено мухоловку з флуоресцентним білком, який дав змогу відстежити різні сигнали всередині рослини.

Коли вчені злегка зачепили листя мухоловки, то помітили сплеск іонів кальцію, а також слабкий електричний сигнал. Але сильніший вплив на рослину запустив масштабну реакцію, яка переносила іони кальцію та електричні сигнали по всій рослині.

"Наш підхід дав нам змогу візуалізувати момент перетворення фізичного стимулу на біологічний сигнал у живих рослинах", — заявив біолог з Університету Сайтами в Японії Хіраку Суда.

Також експеримент показав, що сенсорні волоски венериної мухоловки складалися з двох різних типів клітин. Перший вид клітин з невеликими заглибленнями займався перетворенням фізичних стимулів у кальцієві сигнали, а сусідні клітини переносили його по всій рослині.

Нагадаємо, у світі є одна рослина, яка прикидається мурахою. Раніше дослідження показали, що мурахи посилають сигнал, коли на них нападають павуки. Нове дослідження вказує на те, що у світі є рослина, яка користується цим сигналом.