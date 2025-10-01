Как венерина мухоловка понимает, что пора захлопывать ловушку

Новое исследование показало, что венерина мухоловка точно знает, когда в ее ловушку попадает добыча, и когда нужно ее закрывать.

Растение венерина мухоловка привлекает добычу фруктовым ароматом. После того, как растение ловит жертву, оно начинает ее переваривать на протяжении 5-12 дней, выбрасывая пустую оболочку после еды. Несмотря на то, что весь процесс охоты давно известен, до сих пор оставался загадкой молекулярный механизм венериной мухоловки, пишет Gizmodo.

В новой статье японские ученые пишут, что ионный канал в основании волосковых рецепторов растения служит усилителем для сигнала тревоги, который требует закрыть ловушку. В ходе экспериментов ученые попытались узнать, как именно растение без нервной системы может преобразовать физический стимул в биологический сингал.

В предыдущем исследовании ученые уже выяснили, что мухоловка может «считать» количество получаемых стимуляций и захлопывает свои ловушки только тогда, когда эти стимулы превышают определенный порог. Другие исследования показали, что колебания кальция работают как кратковременная память растения.

Для нового эксперимента была создана мухоловка с флуоресцентным белком, который позволил отследить разные сигналы внутри растения.

Когда ученые слегка задели листья мухоловки, то заметили всплеск ионов кальция, а также слабый электрический сигнал. Но более сильное воздействие на растение запустило масштабную реакцию, которая переносила ионы кальция и электрические сигналы по всему растению.

«Наш подход позволил нам визуализировать момент преобразования физического стимула в биологический сигнал в живых растениях», - заявил биолог из Университета Сайтамы в Японии Хираку Суда.

Также эксперимент показал, что сенсорные волоски венериной мухоловки состояли из двух разных типов клеток. Первый вид клеток с небольшими углублениями занимался преобразованием физических стимулов в кальциевые сигналы, а соседние клетки переносили его по всему растению.

