В мире есть одно растение, которое притворяется муравьем: ученые рассказали, зачем ему это

Ранее исследования показали, что муравьи посылают сигнал, когда на них нападают пауки. Новое исследование указывает на то, что в мире есть растение, которое пользуется этим сигналом.

Related video

Наша планета является домом для невероятного количеств жизни и некоторые из видов не перестают удивлять ученых. Например, недавно исследователи обнаружили растение, которое похоже притворяется муравьем, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Растение было названо Vincetoxicum nakaianum и было обнаружено учеными лишь в прошлом году. Ученые отмечают, что Vincetoxicum nakaianum представляет собой один из нескольких видов каннабиса. Команда изучала уникальные свойства растения, когда наткнулась на нечто неожиданное: растение использует химические сигналы, имитирующие сигналы муравьев, чтобы привлечь опылителей. Любопытно, что это первое в истории растение, которое делает нечто подобное.

Как оказалось, все дело в травяных мухах: они не любят убивать свою добычу, а вместо этого отправляются на поиски уже раненой. Процесс начинается с нападения, например, когда паук преследует муравья. Затем муравей посылает сигнал, который, помимо того, что дает знать другим муравьям о своей травме, предупреждает мух о легкой добыче.

Теперь ученые обнаружили, что растение эволюционировало, чтобы имитировать этот сигнал бедствия муравья. Далее муха стремительно приближается к растению в поисках добычи и невольно опыляет его. Любопытно, что открытие было сделано учеными совершенно случайно.

Муха-травянка, посещающая цветы (А), и паук-клептопаразитик, охотящийся на муравья (Б) Фото: Mochizuki

По словам Ко Мотидзуки из Токийского университета, он работал над другим исследованием для которого растение было выбрано в качестве "эталона". Позже исследователь случайно заметил мух, собравшихся вокруг цветов в питомнике ботанического сада и предположил, что цветы, вероятно, имитируют мертвых насекомых.

Отметим, что среди растений существует множество примеров мимикрии. Например, мимикрия Пуйянна, когда растения обманывают насекомых, заставляя их спариваться со своими цветками. Теперь новое открытие наводит на мысль, что в растительном мире могут существовать самые разные виды мимикрии, которые все еще неизвестны науке.

Мотидзуки отмечает, что хотел бы исследовать эволюционные предпосылки мимикрии муравьев, сравнивая системы опыления, эволюционную историю и генетический состав Vincetoxicum nakaianum и его близких родственников.

Результаты исследования также предполагают, что многие формы цветочной мимикрии могут оставаться скрытыми, а потому ученые планируют изучить другие виды, как в пределах Vincetoxicum, так и в неродственных группах растений, чтобы обнаружить новые примеры потенциальной мимикрии.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые выяснили, что малайские медведи умеют копировать мимику друг друга не хуже людей.

Ранее Фокус писал о том, что летучие мыши научились жужжать, чтобы их не съели совы.