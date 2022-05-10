Неправильные пчелы. Летучие мыши научились жужжать, чтобы их не съели совы

Представители редкого вида летучих мышей спасаются от хищников используя мимикрию Бейтса.

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Ученые из Неаполитанского университета, Италия, выяснили, что большие ночницы (редкий вид летучих мышей) имитируют жужжание шершней, чтобы их не съели совы, сообщает Daily Mail.

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Многие животные на Земле используют разные приемы, чтобы не стать "обедом" хищников. Но итальянские ученые выяснили, что большая ночница использует мимикрию Бейтса, чтобы ею не полакомилась сова. Мимикрия Бейтса – это форма мимикрии (определенное сходство с другими видами), при которой съедобный для хищника вида "прикидывается" несъедобным и даже опасным.

Ученые выяснили, что эти летучие мыши имитируют жужжание шершней, чтобы остаться в живых.

[ + – ] Ученые выяснили, что эти летучие мыши имитируют жужжание шершней, чтобы остаться в живых Фото: Daily Mail

"Ситуация выглядит следующим образом. Сова хватает летучую мышь, но та начинает издавать жужжание, которое похоже на жужжание шершня. Этот звук вводит в заблуждение сову, она обдумывает полученный сигнал и этих нескольких секунд достаточно, чтобы летучая мышь улетела", — говорит Данило Руссо, автор исследования.

По словам ученых, они впервые обнаружили использование млекопитающим звуковой мимикрии Бейтса. Данное открытие ученые сделали во время изучения самих больших ночниц.

[ + – ] По словам ученых, они впервые обнаружили использование млекопитающим звуковой мимикрии Бейтса. Данное открытие ученые сделали во время изучения самих больших ночниц Фото: Daily Mail

"Когда мы поймали этих летучих мышей, то они издавали жужжащий звук", — говорит Руссо.

Ученые записали этот звук, сравнили его с жужжанием шершней и обнаружили сходство. Затем они воспроизвели этот звук совам и обнаружили, что те пытаются отдалиться от источника жужжания. Исследователи считают, что шершни уже жалили сов, поэтому эти насекомые представляют для них опасность. Хотя эту теорию еще стоит проверить.

Совы, шершни и большие ночницы живут в одних и тех же местах, поэтому скорее всего, они уже вступали в контакт между собой, говорят ученые.

[ + – ] Совы, шершни и большие ночницы живут в одних и тех же местах, поэтому скорее всего они уже вступали в контакт между собой Фото: Daily Mail

"Как бы то ни было, но это удивительное открытие. Мы видим, что совы несмотря на то, что они питаются этими летучими мышами, благодаря неудачному опыту контакта с шершнями могут упускать свою добычу. Хотя это все же заслуга эволюции, которая помогла летучим мышам повысить уровень выживаемости", — говорит Руссо.

Ученые считают, что есть и другие виды летучих мышей, которые используют аналогичные методы, чтобы спастись от хищников. Теперь осталось их только найти.

Напоминаем, что ученые выяснили, как летучие мыши стали вампирами.