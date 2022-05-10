Неправильні бджоли. Кажани навчилися дзижчати, щоб їх не з'їли сови

Представники рідкісного виду кажанів рятуються від хижаків, використовуючи мімікрію Бейтса.

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Вчені з Неаполітанського університету, Італія, з'ясували, що великі нічниці (рідкісний вид кажанів) імітують дзижчання шершнів, щоб їх не з'їли сови, повідомляє Daily Mail.

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Багато тварин на Землі використовують різні методи, щоб не стати "обідом" хижаків. Але італійські вчені з'ясували, що велика нічниця використовує мімікрію Бейтса, щоб нею не поласувала сова. Мімікрія Бейтса — це форма мімікрії (певна подібність з іншими видами), коли їстівний для хижака вид "прикидається" неїстівним і навіть небезпечним.

Вчені з'ясували, що ці кажани імітують дзижчання шершнів, щоб залишитися живими.

[ + – ] Вчені з'ясували, що ці кажани імітують дзижчання шершнів, щоб залишитися живими Фото: Daily Mail

"Ситуація має такий вигляд. Сова хапає кажана, але той починає видавати дзижчання, яке схоже на дзижчання шершня. Цей звук вводить в оману сову, вона обмірковує отриманий сигнал і цих кількох секунд достатньо, щоб кажан полетів", — говорить Данило Руссо автор дослідження.

За словами вчених, вони вперше виявили використання ссавцем звукової мімікрії Бейтса. Це відкриття вчені зробили під час вивчення найбільших нічниць.

[ + – ] За словами вчених, вони вперше виявили використання ссавцем звукової мімікрії Бейтса. Це відкриття вчені зробили під час вивчення найбільших нічниць Фото: Daily Mail

"Коли ми зловили цих кажанів, то вони видавали дзижчання", — говорить Руссо.

Вчені записали цей звук, порівняли його з дзижчанням шершнів і виявили схожість. Потім вони відтворили цей звук совам і виявили, що ті намагаються віддалитися від джерела дзижчання. Дослідники вважають, що шершні вже жалили сов, тому ці комахи є для них небезпекою. Хоча цю теорію ще варто перевірити.

Сови, шершні й великі нічниці живуть в тих самих місцях, тому найімовірніше, вони вже вступали в контакт між собою, кажуть учені.

[ + – ] Сови, шершні і великі нічниці живуть в тих самих місцях, тому швидше за всенайімовірніше вони вже вступали в контакт між собою Фото: Daily Mail

"Хай там як, але це дивовижне відкриття. Ми бачимо, що сови попри те, що вони харчуються цими кажанами, завдяки невдалому досвіду контакту з шершнями можуть втрачати свою здобич. Хоча це все ж таки заслуга еволюції, яка допомогла кажанам підвищити рівень виживання", — каже Руссо.

Вчені вважають, що є й інші види кажанів, які використовують аналогічні методи, щоб урятуватися від хижаків. Тепер лишилося їх тільки знайти.

Нагадуємо, що вчені з'ясували, як кажани стали вампірами.