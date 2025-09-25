У світі є одна рослина, яка прикидається мурахою: вчені розповіли, навіщо їй це робити

Раніше дослідження показали, що мурахи посилають сигнал, коли на них нападають павуки. Нове дослідження вказує на те, що у світі є рослина, яка користується цим сигналом.

Наша планета є домівкою для неймовірної кількості життя і деякі з видів не перестають дивувати вчених. Наприклад, нещодавно дослідники виявили рослину, яка схоже прикидається мурахою, пише IFLScience.

Рослина була названа Vincetoxicum nakaianum і була виявлена вченими лише минулого року. Науковці зазначають, що Vincetoxicum nakaianum являє собою один з декількох видів канабісу. Команда вивчала унікальні властивості рослини, коли натрапила на дещо несподіване: рослина використовує хімічні сигнали, що імітують сигнали мурашок, щоб залучити запилювачів. Цікаво, що це перша в історії рослина, яка робить щось подібне.

Як виявилося, вся справа в трав'яних мухах: вони не люблять вбивати свою здобич, а замість цього вирушають на пошуки вже пораненої. Процес починається з нападу, наприклад, коли павук переслідує мураху. Потім мураха посилає сигнал, який, крім того, що дає знати іншим мурахам про свою травму, попереджає мух про легку здобич.

Тепер учені виявили, що рослина еволюціонувала, щоб імітувати цей сигнал лиха мурахи. Далі муха стрімко наближається до рослини в пошуках здобичі й мимоволі запилює її. Цікаво, що відкриття було зроблено вченими абсолютно випадково.

Муха-трав'янка, що відвідує квіти (А), і павук-клептопаразитик, що полює на мураху (Б) Фото: Mochizuki

За словами Ко Мотідзукі з Токійського університету, він працював над іншим дослідженням, для якого рослина була обрана як "еталон". Пізніше дослідник випадково помітив мух, які зібралися навколо квітів у розпліднику ботанічного саду, і припустив, що квіти, ймовірно, імітують мертвих комах.

Зазначимо, що серед рослин існує безліч прикладів мімікрії. Наприклад, мімікрія Пуйянна, коли рослини обманюють комах, змушуючи їх спаровуватися зі своїми квітками. Тепер нове відкриття наводить на думку, що в рослинному світі можуть існувати найрізноманітніші види мімікрії, які все ще невідомі науці.

Мотідзукі зазначає, що хотів би дослідити еволюційні передумови мімікрії мурашок, порівнюючи системи запилення, еволюційну історію та генетичний склад Vincetoxicum nakaianum і його близьких родичів.

Результати дослідження також припускають, що багато форм квіткової мімікрії можуть залишатися прихованими, а тому вчені планують вивчити інші види, як у межах Vincetoxicum, так і в неспоріднених групах рослин, щоб виявити нові приклади потенційної мімікрії.

