Гарбуз на 210 кілограмів: 13-річний школяр із Сум претендує на рекорд України

13-річний Володимир Олійник із Сум виростив на дачі гарбуз вагою 210 кг 700 г. Це майже вдвічі більше за чинний рекорд України. Школяр уже подав заявку до Національного реєстру рекордів.

Гарбуз вагою 210 кг 700 г виростив на дачній ділянці 13-річний житель Сум Володимир Олійник. Чинний рекорд України, за даними Національного реєстру, становить 137,5 кг, тож школяр має всі шанси його перевершити. Про це повідомляє "Суспільне Суми".

Ще до зважування підліток вираховував вагу плоду через спеціальний онлайн-калькулятор, який враховує окружність, форму та внутрішню порожнину гарбуза.

Щоб досягти такого результату, хлопець замовив насіння сорту "Атлантичний гігант". Для рослини підготували посадкову яму об'ємом 2,5 кубометра, заповнену перегноєм та добривами, а протягом сезону гарбуз потребував інтенсивного поливу й регулярного підживлення.

Видео дня

Ідея виростити рекордсмена з'явилася кілька років тому, а взявся за неї Володимир у 2025-му.

"В мене була ціль обов'язково перевищити рекорд. І от ми десь у 10-х числах серпня, місяць тому, почали подавати заявку на рекорд. І домовилися до того, що сьогодні будемо знімати відео його зважування на сертифікованих вагах", – розповів школяр.

Плід відрізали від бадилля, перекотили на сертифіковані ваги та зафіксували все на відео. Сам Володимир очікував близько 186 кг, тож результат його приємно здивував. Записи вже надіслали до Національного реєстру рекордів.

М'якуш школяр планує використати в кулінарії, а частину, можливо, віддати тваринам до "Бабусиного подвір'я" в парку. Найціннішим він вважає насіння: частину залишить собі, частину продасть.

Директор обласного департаменту агропромислового розвитку Олександр Маслак зазначив, що баштанні культури для Сумщини нетипові, а місцеві аграрії вирощують гарбузи переважно заради насіння, тож навіть плоди на 20–30 кг вважають великими. Унікальність випадку ще й у тому, що весь технологічний цикл підліток пройшов самостійно.

Батько хлопця Василь Олійник розповів, що син цікавиться рослинами змалку: серед перших експериментів були фінік із кісточки та мандарин.

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