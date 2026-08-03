"Рятує від спеки": київський блогер виростив футболку з насіння чіа (відео)

Київський блогер Артем Модничає креативно підійшов до виживання в літню спеку. Коли на вулиці знову за 30 градусів, хлопця охолоджує особливий одяг.

В Instagram блогер показав, як з насіння чіа зробив футболку, яка допомагає легше пережити спеку.

Блогер виростив футболку з насіння чіа

"Я виростив футболку з насіння чіа, яка ідеально рятує від спеки. Температура на дворі знову за 30, то ж робимо з цього лимона фешн-лимонад", — почав Артем.

Спочатку він пошив каркас для насіння. Кроїв з мішка, в якому зберігали кавові зерна. Всі краї деталей майбутньої футболки блогер обробив стрічкою, щоб не посипались.

"Потім по краях нашиваємо змійку-застібку, щоб потім зʼєднати всі деталі в повноцінну футболку. Далі замочуємо у воді насіння чіа і щедро намазуємо на деталі футболки, поливаючи водою впродовж тижня. Готові деталі зʼєднуємо вже на собі. Бо тільки так можна одягнути на себе цей арт-обʼєкт. Беремо з собою поливанку та йдемо модничати", — зазначив блогер.

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За рахунок вологості в такій фешн-футболці досить прохолодно, каже Артем.

Блогер виростив футболку з насіння чіа

Реакція мережі

У коментарях люди висловили захват від креативної ідеї блогера:

"Людина-газон! Це ж треба таке придумати!"

"Запатентуйте цей виріб. Це крутезна ідея".

"І що ця ідея ще не на світових подіумах? Ото вони гальма! Продайте їм її".

"Вау ось це я розумію з органічнічних матеріалів".

"Ще й мікрогрін можна поїсти по дорозі".

"Головне з козлами не спілкуватися. Що в футболці, що без футболки".

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