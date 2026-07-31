20-річна українка з сумкою за $2000 від колишнього розірвала інтернет: "Кайфую від життя" (фото)

Відомий львівський блогер Ніколас Карма випустив новий випуск своєї популярної рубрики "Скільки коштує ваш лук?", головною героїнею якого стала 20-річна українська студентка. Дівчина вразила мережу відвертими зізнаннями про дорогі подарунки від колишнього та високими запитами щодо щомісячного доходу майбутнього обранця.

Під час розмови, яку Ніколас Карма опублікував в Instagram (@nicolas_karma_official), дівчина розсекретила вартість свого аутфіту. Спідницю вона замовила в інтернеті орієнтовно за 2-3 тисячі гривень, а боді обійшлося до 100 доларів. Головним акцентом образу стала елітна сумочка вартістю близько 2000 доларів. Студентка зізналася, що це аксесуар від її екскоханого, зроблений ще рік чи два тому. "Колишній пішов, а сумочка лишилася", — влучно і з гумором підсумував блогер.

Ніколас Карма зняв нове відео про вартість "луку" Фото: Instagram

Героїня відео розповіла, що зараз навчається у Польщі на економіста. Правда, назву спеціальності рідною мовою згадала не одразу: "Треба згадати, як українською буде… Ааа, економіст!", додавши, що польською це звучить як "економіка фінансов".

Відео дня

На запитання ведучого про критерії до майбутнього хлопця та бажаний рівень його доходів, дівчина відповіла без зайвої сором'язливості:

"Давайте чесно: у мене хлопець колись заробляв і 10 тисяч доларів, і 50 тисяч доларів, і 2 тисячі доларів. Тобто коли ми починали, були різні кризи… Але думаючи про себе, для комфортного життя в Україні потрібно десь від 10 тисяч доларів на місяць — це чесно".

Втім, покладатися лише на чоловіків студентка не збирається. За її словами, вона вже самостійно заробляє 3-4 тисячі доларів на місяць, працюючи в сфері консалтингу для б'юті-салонів.

Наостанок дівчина поділилася власною життєвою філософією: "Я кайфую від життя, живу для себе і не відкладаю нічого на завтра".

Реакції людей

Відео вже збирає тисячі переглядів, а глядачі в коментарях активно обговорюють його.

"Дівчино, ви з планети Куку? 10 тисяч доларів на місяць — це не "комфортне життя", а дохід, який значно перевищує заробітки більшості людей навіть у країнах Західної Європи";

"Десь вона з нами не щира… прям всюди. Як же він не розсміявся";

"Трішки вона ще маленька. Дітки дуже люблять фантазувати";

"Хочу проконсультуватись, як консультувати на таку з/п".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ніколас Карма розповідав, що пишається собою, адже заробив на власну квартиру чесною працею без сторонньої допомоги.

Блогер зняв чергове вуличне інтерв’ю, героїнею якого стала 25-річна дівчина. Вона відверто розповіла про коштовні подарунки від чоловіків і суму, необхідну їй для комфортного життя.

Крім того, у його відео дівчина без освіти та роботи показала образ за 17 тисяч грн.