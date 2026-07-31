20-летняя украинка с сумкой за $2000, подаренной бывшим, взорвала интернет: "Наслаждаюсь жизнью" (фото)

Известный львовский блогер Николас Карма выпустил новый выпуск своей популярной рубрики "Сколько стоит ваш образ?", главной героиней которого стала 20-летняя украинская студентка. Девушка поразила сеть откровенными признаниями о дорогих подарках от бывшего и высокими требованиями к ежемесячному доходу будущего избранника.

Во время беседы, которую Николас Карма опубликовал в Instagram (@nicolas_karma_official), девушка раскрыла стоимость своего наряда. Юбку она заказала в интернете примерно за 2–3 тысячи гривен, а боди обошлось в 100 долларов. Главным акцентом образа стала элитная сумочка стоимостью около 2000 долларов. Студентка призналась, что это аксессуар от её бывшего парня, подаренный ещё год или два назад. "Бывший ушёл, а сумочка осталась", — метко и с юмором подытожила блогер.

Николас Карма снял новое видео о стоимости "лука" Фото: Instagram

Героиня видео рассказала, что сейчас учится в Польше на экономиста. Правда, название специальности на родном языке она вспомнила не сразу: "Надо вспомнить, как это будет по-украински… Ааа, экономист!", добавив, что по-польски это звучит как "экономика финансов".

Відео дня

На вопрос ведущего о критериях выбора будущего парня и желаемом уровне его доходов девушка ответила без лишней застенчивости:

"Давайте честно: мой парень когда-то зарабатывал и 10 тысяч долларов, и 50 тысяч долларов, и 2 тысячи долларов. То есть когда мы начинали, были разные кризисы… Но если говорить о себе, для комфортной жизни в Украине нужно где-то от 10 тысяч долларов в месяц — это честно".

Впрочем, полагаться только на мужчин студентка не собирается. По её словам, она уже самостоятельно зарабатывает 3–4 тысячи долларов в месяц, работая в сфере консалтинга для салонов красоты.

В заключение девушка поделилась своей жизненной философией: "Я получаю удовольствие от жизни, живу для себя и ничего не откладываю на завтра".

Реакции людей

Видео уже набирает тысячи просмотров, а зрители активно обсуждают его в комментариях.

"Девушка, вы с планеты Куку? 10 тысяч долларов в месяц — это не "комфортная жизнь", а доход, который значительно превышает заработки большинства людей даже в странах Западной Европы";

"Где-то она с нами неискренна… прямо во всём. Как же он не рассмеялся";

"Она ещё немного маленькая. Дети очень любят фантазировать";

"Хочу проконсультироваться, как консультировать при такой зарплате".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Николас Карма рассказал, что гордится собой, ведь заработал на собственную квартиру честным трудом без посторонней помощи.

Блогер снял очередное уличное интервью, героиней которого стала 25-летняя девушка. Она откровенно рассказала о дорогих подарках от мужчин и сумме, необходимой ей для комфортной жизни.

Кроме того, в его видео девушка без образования и работы продемонстрировала образ стоимостью 17 тысяч грн.