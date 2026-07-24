Блогер Николас Карма показал свою квартиру: "Безумные деньги крутятся" (фото)

Популярный украинский блогер, известный своей рубрикой "Сколько стоит ваш лук?", впервые поделился с подписчиками фотографиями своего дома и рассказал о том, как ему удалось осуществить эту мечту. Инфлюенсер признался, что гордится собой, ведь заработал на собственный дом честным трудом без посторонней помощи.

Украинский блогер и интервьюер Николас Карма поделился с подписчиками в Instagram (@nicolas_karma_official) радостным событием — он сделал ремонт в своей современной квартире с кухней, спальней и ванной комнатой.

Николас Карма отремонтировал свою квартиру Фото: Instagram

В своём посте блогер поделился своими эмоциями и подчеркнул важность принципиальности в своей работе.

"Я горжусь собой, горжусь тем наивным парнем, который верил в себя и свои мечты. Всё, что у меня есть, заработано честно, без связей, богатых родителей и продюсеров. Вы даже не представляете, сколько соблазнов в блогерстве и какие баснословные деньги крутятся в рекламе азартных игр, но благодаря честности и совести стены моей квартиры не будут плакать слезами обманутых людей, не будут давить морально, и спать здесь будет спокойно", — подчеркнул Карма.

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Николас Карма показал квартиру Фото: Instagram

Подписчики блогера активно поздравляют его с новосельем в комментариях, отмечая уютный дизайн дома.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Автомобиль блогера повредили неизвестные. Он показал последствия действий людей, которые скрылись с места происшествия и не оставили никаких контактов.

Николас рассказал, что последние годы жил с сильной болью в шее. Проблемы начались после того, как он неудачно выполнил сальто три года назад, после чего у него обнаружили грыжу в шейном отделе позвоночника.

Кроме того, львовянка на роскошном автомобиле в видео Николаса Кармы взорвала интернет.